Житель Сочи заявил об избиении силовиками

20 апреля 2023, 11:37

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Полицейские избили жителя Сочи Константина Бельтюкова после того, как он попросил их предъявить удостоверение в ответ на требование дать документы на проверку. Об этом сообщил сам потерпевший.

24-летнего Константина Бельтюкова и его девушку 30 марта остановили двое полицейских, чтобы проверить документы. Молодые люди утверждают, что полицейские не представились. У Бельтюкова было с собой только водительское удостоверение. Полицейские попросили их сесть в автомобиль, чтобы проехать в отдел. Молодой человек вновь попросил полицейских предъявить удостоверения, но снова, по его словам, получил отказ. Тогда он отказался ехать в отдел и вышел из машины.

"Полицейские вышли за мной. Я опять попросил служебное удостоверение. Сотрудники начали ругаться матом, говорили, что я должен им и так верить. Затем кто-то из них начал толкать меня, а другой ударил кулаком в нос, у меня пошла кровь", - утверждает Бельтюков, слова которого приводятся на сайте "Команды против пыток"* в публикации от 19 апреля.

Бельтюков также утверждает, что полицейские повалили его на землю и только тогда один из них показал служебное удостоверение. Его и девушку доставили в пункт полиции, не объяснив причины задержания и не зарегистрировав их. В отделе, где молодые люди находились несколько часов, Бельтюков добровольно разблокировал и отдал полицейским свой телефон на проверку, сказано в публикации.

По словам задержанного, под угрозой ареста его заставили подписать протокол об административном правонарушении по ст.20.21 КоАП. В нем было указано, что он ругался матом, а его девушка находилась в состоянии опьянения в общественном месте. Молодые люди утверждают, что это неправда.

После того, как задержанных отпустили из отдела полиции, они отправились в больницу, где у Бельтюкова зафиксировали ушиб мягких тканей носа. Позже он обратился к психотерапевту, который диагностировал у мужчины посттравматическое стрессовое расстройство и назначил курс лечения. "После произошедшего у меня начались проблемы со сном, частые головные боли. Болит нос. Еще появился страх к сотрудникам полиции", - пожаловался потерпевший.

Бельтюков утверждает, что, когда он обратился в Следственный комитет с жалобой на полицейских, ему стали поступать угрозы. При этом, следователи оперативно опросили его, зафиксировали и изъяли доказательства, провели судебно-медицинскую экспертизу. "Мы также обратились в УВД по Сочи с просьбой провести служебную проверку. По нашей информации, такая проверка в отношении участковых полицейских уже ведется", - рассказал юрист "Команды против пыток"* Сергей Романов.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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