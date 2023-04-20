Верховный суд утвердил приговор Мураду Дадашеву

20 апреля 2023, 04:40

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Суд отказался сократить срок уроженцу Дагестана Мураду Дадашеву, приговоренному к пяти годам заключения из-за публикаций в интернете. Сам Дадашев автором этих публикаций себя не признавал.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии Мурада Дадашева, признав оправданием терроризма его публикации в интернете. Дадашев - уроженец села Гельмец Рутульского района Дагестана, проживающий в Волгоградской области, в суде он не признал себя виновным.

Верховный суд России утвердил пятилетний приговор по делу об оправдании терроризма, вынесенный уроженцу Дагестана Мураду Дадашеву. Аргументы осужденного, который оспаривал авторство публикаций, суд во внимание не принял, сообщило 19 апреля издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело против Дадашева было возбуждено из-за опубликованных в соцсетях видеороликах с чеченскими боевиками, воевавшими против федеральных сил. Экспертиза постановила, что ролики пропагандируют и оправдывают "деятельность вооруженных чеченских боевиков-сепаратистов" по борьбе "с властью РФ на территории Чеченской Республики".

Следствие и суд сочли, что Дадашев опубликовал эти ролики в 2020 году. Подсудимый утверждал, что находился в это время в СИЗО и на его страницу заходил другой пользователь, а другая страница вовсе ему не принадлежала.

Суд отверг доводы Дадашева, указав, что на его странице также публиковалось фото чеченского полевого командира Шамиля Басаева. Кроме того суд положился на показания свидетеля обвинения, заявившего, что Мурад критиковал при нем действующую государственную власть, отмечает "Дош".

Ни апелляционная, ни кассационная инстанция не согласились снизить приговор уроженцу Дагестана. Согласно информации на сайте Верховного суда России, решение по кассационной жалобе было принято 11 апреля.

Комментариями Мурада Дадашева или его адвоката относительно решения ВС России "Кавказский узел" пока не располагает.

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