Оставлен в силе приговор астраханке за помощь боевикам ИГ*

13 апреля 2023, 17:24

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Апелляционный суд оставил в силе приговор жительнице Астрахани, осужденной на 11 лет колонии по обвинению в помощи боевикам террористической организации в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженку Астрахани Дарью Болгову к 11 годам колонии общего режима, признав ее виновной по части 1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 208 (Участие в вооруженном формировании).

По данным следствия и суда, Дарья Болгова в 2013 году в Сирии примкнула к боевикам и с 2013 по 2021 год покупала для них продукты, готовила пищу, вела подсобное хозяйство, выполняла функции переводчика, за что получала денежное вознаграждение. Кроме того, суд решил, что Болгова через интернет склоняла другого человека примкнуть к участникам группировки, а с 2015 по 2021 годы принимала участие в деятельности террористической организации "Исламское государство". 2 июля 2021 года Болгова была депортирована из Турции в Россию.

Апелляционный суд в Москве оставил без изменений приговор уроженке Астрахани, и он вступил в законную силу, сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Астраханской области.

Имя подсудимой в публикации не указано, но приведенные в сообщении подробности версии следствия, даты совершения преступлений и статьи УК РФ идентичны делу Дарьи Болговой.

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