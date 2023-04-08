Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

08 апреля 2023, 08:21

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Из-за ухудшения погоды на территории Грузии введен запрет на движение машин по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью на Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды были введены ограничения на движение грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Введен запрет на движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 06.00 [мск] 8 апреля", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, идут строительные работы, дорожное полотно снято, около КПП стоит техника. Сигнал с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, которая идет к этому КПП, отсутствует.

На пропускном пункте в направлении на выезд из России стоят два грузовика, еще два грузовика стоят рядом с КПП. Сигнал с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, ведущей к этому пункту пропуска, также отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 9 апреля также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха останется прежней, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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