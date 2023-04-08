08 апреля 2023, 00:49

Уроженец Ставрополья осужден за причастность к "Исламскому государству"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговор уроженцу Ставропольского края Усману Умарову по обвинению в участии в "Исламском государстве"*.

Приговор Умарову вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По данным суда, Умаров в июле 2022 года добровольно вступил в ряды "Исламского государства" и собирался от его имени совершать преступления. Действия Умарова пресекли сотрудники регионального управления ФСБ по Ставропольскому краю, информируют 7 апреля "Вести Ставрополье".

Суд приговорил Умарова к 10 годам и восьми месяцам лишения свободы. Три года он проведет к тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

В карточке на сайте суда указано, что дело Умарова по статье 205.5 УК РФ поступило на рассмотрение в суд в начале февраля. Несколько раз его рассмотрение откладывалось, пока не было рассмотрено 7 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженец Ставрополья Замир Мурадов в конце марта был приговорен к 14 годам колонии за участие в "Исламском государстве"*.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справку "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Апелляционный суд указал на нарушения в деле Дауда Мамилова", "Роман Гакаев отказался отвечать на вопрос о своей виновности", "Уроженец Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку теракта в Подмосковье".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2023, 01:48

07 апреля 2023, 23:50

  • Политологи поспорили о мотивах отказа Армении участвовать в американских учениях

    Армения отказалась от участия в учениях Defender Europe под давлением России, заявил политолог Армен Варданян. Отказ от участия в учениях предопределен политикой армянских властей, которые обслуживают интересы России, считает политолог Андриас Гукасян. Армении приходится учитывать интересы и Запада, и России, но отказ от учений США вряд ли объясняется давлением Москвы, которая скорее заинтересована провести учения ОДКБ, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

07 апреля 2023, 22:53

07 апреля 2023, 21:58

07 апреля 2023, 21:02

  • Судья удалил Ахмеда Барахоева с прений по ингушскому делу

    Высказывание Ахмеда Барахоева судья счел оскорбительным и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов. Заседания будут проходить два раза в неделю, в четверг и пятницу, заявил судья, не отреагировав на возражения подсудимых, что таким образом они будут лишены посещения бани.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи