Уроженец Ставрополья осужден за причастность к "Исламскому государству"*

08 апреля 2023, 00:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговор уроженцу Ставропольского края Усману Умарову по обвинению в участии в "Исламском государстве"*.

Приговор Умарову вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По данным суда, Умаров в июле 2022 года добровольно вступил в ряды "Исламского государства" и собирался от его имени совершать преступления. Действия Умарова пресекли сотрудники регионального управления ФСБ по Ставропольскому краю, информируют 7 апреля "Вести Ставрополье".

Суд приговорил Умарова к 10 годам и восьми месяцам лишения свободы. Три года он проведет к тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

В карточке на сайте суда указано, что дело Умарова по статье 205.5 УК РФ поступило на рассмотрение в суд в начале февраля. Несколько раз его рассмотрение откладывалось, пока не было рассмотрено 7 апреля.

Ранее "Кавказский узел" писал, что уроженец Ставрополья Замир Мурадов в конце марта был приговорен к 14 годам колонии за участие в "Исламском государстве"*.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справку "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.