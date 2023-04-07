07 апреля 2023, 04:47

ЕСПЧ присудил компенсацию за арест активисту из Минвод

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Страсбурге признал нарушение прав жителя Ставрополья Михаила Назаренко, арестованного после стихийного схода в Минводах в 2015 году. Активисту назначено 5 тысяч евро компенсации, несмотря на то, что Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. 

В январе 2015 года жители Минеральных Вод, возмущенные убийством военнослужащего во время массовой драки в кафе "Опера", перекрыли движение по трассе "Кавказ". Несколько участников схода получили административные аресты. Юристу, лидеру правозащитного движения "Меч закона" Михаилу Назаренко, суд назначил пять суток административного ареста.

В ночь на 21 января 2015 года в Минводах в результате массовой драки у кафе "Опера" скончался военнослужащий-контрактник из отряда "Эдельвейс" Дмитрий Сидоренко, получивший ножевое ранение. Заведение после инцидента было закрыто. Суд в феврале 2016 года вынес приговор троим участникам драки, виновным в убийстве Сидоренко был признан только один из них. 

Решение о компенсации Михаилу Назаренко принято 6 апреля в рамках дела "Рыжова и другие против России". В нем были объединены жалобы 22 активистов из разных российских регионов, все они получили штрафы и аресты за участие в публичных акциях, следует из опубликованного на сайте ЕСПЧ документа.

ЕСПЧ признал нарушенным право Назаренко на справедливый суд при рассмотрении его дела об участии в несанкционированном митинге.

Решение Минераловодского городского суда Назаренко обжаловал в краевом суде, настаивая на своей невиновности, но апелляционная инстанция оставил арест в силе, отмечает издание "Кавказ.Реалии"*.

Комментариями Михаила Назаренко относительно решения ЕСПЧ "Кавказский узел" пока не располагает.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи", "Нарушение прав участников акций протеста на юге России признано ЕСПЧ", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации участникам протестов на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 апреля 2023, 03:48

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