Краснодарец арестован на семь суток за акцию у краевой администрации

05 апреля 2023, 02:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Краснодара припарковал у здания краевой администрации автомобиль, стилизованный под американскую патрульную машину. Суд арестовал его на семь суток, сочтя действия мужчины несанкционированной акцией.

4 апреля мужчина привез на минивэне и поставил у здания администрации автомобиль. Машина была стилизована под американскую патрульную машину с работающим проблесковым маячком

На судебном заседании он так и не смог объяснить мотивы своих действий. Суд усмотрел в них признаки административного правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ 1 и назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток, пишет "Интерфакс".

В комментариях журналистам мужчина заявил, что не проводил никакой акции. "Это не акция, просто спортинвентарь, чтобы люди обращали внимание. Хотели напомнить о том, что у нас в крае есть автоспорт, о котором забыли", - приводит его слова "Кубань 24".

По данным телеграм-канала "BlaBlaWoman", акция была проведена для того, чтобы обратить внимание властей на уничтожение автодрома "Белая стрела", на месте которого планируется строительство жилого комплекса.

Изначально участок земли был передан общественной организации "Федерация технических видов спорта" под строительство автодрома. Но через несколько лет участок оказался в руках застройщика, судебные тяжбы по поводу земли продолжаются, информирует РБК.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.