05 апреля 2023, 02:24

Краснодарец арестован на семь суток за акцию у краевой администрации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Краснодара припарковал у здания краевой администрации автомобиль, стилизованный под американскую патрульную машину. Суд арестовал его на семь суток, сочтя действия мужчины несанкционированной акцией.

4 апреля мужчина привез на минивэне и поставил у здания администрации автомобиль. Машина была стилизована под американскую патрульную машину с работающим проблесковым маячком

На судебном заседании он так и не смог объяснить мотивы своих действий. Суд усмотрел в них признаки административного правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток, пишет "Интерфакс".

В комментариях журналистам мужчина заявил, что не проводил никакой акции. "Это не акция, просто спортинвентарь, чтобы люди обращали внимание. Хотели напомнить о том, что у нас в крае есть автоспорт, о котором забыли", - приводит его слова "Кубань 24".

По данным телеграм-канала "BlaBlaWoman", акция была проведена для того, чтобы обратить внимание властей на уничтожение автодрома "Белая стрела", на месте которого планируется строительство жилого комплекса.

Изначально участок земли был передан общественной организации "Федерация технических видов спорта" под строительство автодрома. Но через несколько лет участок оказался в руках застройщика, судебные тяжбы по поводу земли продолжаются, информирует РБК.

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Примечание:

"Участник акции в Краснодаре обвинен в хулиганстве на памятнике казакам", "Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом", "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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