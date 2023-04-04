Следком счел уголовным преступлением катастрофу самолета под Волгоградом

04 апреля 2023, 12:41

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Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение под Волгоградом, погиб, следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Инцидент произошел 3 апреля. Легкомоторный двухместный самолет "Беркут" RA-0485G потерпел крушение при взлете с поля в поселке Стандартный Среднеахтубинского района. Пилот 1964 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России.

Выяснилось, что пилот не имел права на управление воздушным судном. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

О падении в Среднеахтубинском районе легкомоторного самолета, занимавшегося обработкой сельскохозяйственных полей, и гибели пилота сообщили 3 апреля в единой дежурно-диспетчерской службе по району. По данным следствия, самолет потерпел крушение при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, пишет "Интерфакс".

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