31 марта 2023, 20:14
Дело Максима Рачкова дошло до суда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Следком отчитался о завершении расследования по делу о фейках про российскую армию в отношении ростовского ученого Максима Рачкова, дело передано в суд. Супруга Рачкова сообщила, что после экспертизы обвинение было смягчено.
Как писал "Кавказский узел", жителя Ростова-на-Дону Максима Рачкова обвинили и арестовали по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах в соцсети "ВКонтакте", заявили правозащитники. Они признали Рачкова политзаключенным и потребовали освободить его.
После начала спецоперации Рачков вместе с семьёй покинул Россию, в марте, в момент появления публикации в соцсети, он находился в Турции, однако затем вернулся в страну. 21 июля активиста задержали и отправили в СИЗО. Рачкову приписывают субъективный мотив «политической ненависти», что существенно утяжеляет предъявленное ему обвинение, отмечают правозащитники.
Управление Следкома по Ростовской области отчиталось сегодня о завершении расследования и передачи в суд дела против 33-летнего жителя Ростова-на-Дону по статьям о "фейках" о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК) и о хранении наркотических средств без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК), говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый, находясь на территории другого государства, через одну из социальных сетей распространил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, в июле 2022 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в общей массе более 15 грамм, указано в публикации.
Речь идет о Максиме Рачкове, магистре Лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов МИФИ, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* Первоначально дело возбудили по статье о распространении "фейков" по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2. статьи 207.3 УК предусматривает дл 10 лет лишения свободы). Однако после проведения экспертизы дело переквалифицировали на часть 1 той же статьи, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщила правозащитникам супруга Максима Рачкова.
Дело поступило в суд 27 марта, первое судебное заседание назначено на 6 апреля, указано в карточке дела на сайте Первомайского районного суда.
Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".
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Автор: "Кавказский узел"