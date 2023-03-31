Дело Максима Рачкова дошло до суда

31 марта 2023, 20:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следком отчитался о завершении расследования по делу о фейках про российскую армию в отношении ростовского ученого Максима Рачкова, дело передано в суд. Супруга Рачкова сообщила, что после экспертизы обвинение было смягчено.

Как писал "Кавказский узел", жителя Ростова-на-Дону Максима Рачкова обвинили и арестовали по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах в соцсети "ВКонтакте", заявили правозащитники. Они признали Рачкова политзаключенным и потребовали освободить его.

После начала спецоперации Рачков вместе с семьёй покинул Россию, в марте, в момент появления публикации в соцсети, он находился в Турции, однако затем вернулся в страну. 21 июля активиста задержали и отправили в СИЗО. Рачкову приписывают субъективный мотив «политической ненависти», что существенно утяжеляет предъявленное ему обвинение, отмечают правозащитники.

Управление Следкома по Ростовской области отчиталось сегодня о завершении расследования и передачи в суд дела против 33-летнего жителя Ростова-на-Дону по статьям о "фейках" о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК) и о хранении наркотических средств без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК), говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый, находясь на территории другого государства, через одну из социальных сетей распространил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, в июле 2022 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в общей массе более 15 грамм, указано в публикации.