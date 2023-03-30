30 марта 2023, 05:52

Астраханец осужден по делу о призывах к экстремизму

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Суд в Астраханской области назначил реальный срок мужчине, чьи публикации в соцсети силовики посчитали призывами к насилию над представителями власти. 

Уроженец Астрахани 1984 года рождения признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте".

Приговор мужчине вынес Приволжский районный суд Астраханской области. В опубликованных им общедоступных постах следователи усмотрели "призывы к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти", сообщил со ссылкой на региональное управление ФСБ 29 марта "Интерфакс-Юг".

Суд назначил ему один год колонии-поселения по части 2 статьи 280 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием. Приговор уже вступил в силу. Комментариями осужденного относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в январе по той же статье о призывах к экстремизму был осужден житель Нальчика. Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с годичным запретом на администрирование сайтов и информационно-коммуникационных сетей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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