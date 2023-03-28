Компенсация Салаху Вахаеву стала уникальным случаем для Чечни

28 марта 2023, 05:56

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Хотя сумма компенсации Салаху Вахаеву за незаконное уголовное преследование была снижена вдвое, ее назначение стало для Чечни прецедентом, отметил правозащитник Оюб Титиев. То, что жителю Чечни удалось доказать факт незаконного уголовного преследования - случай уникальный, считает адвокат Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Чечни в два раза снизил назначенную районным судом компенсацию Салаху Вахаеву за несколько лет незаконного уголовного преследования - с 300 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

Уголовное дело по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении десяти человек, в том числе Вахаева, было возбуждено в 2006 году следователем Курчалоевского района. Шалинский городской суд в 2007 году вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, спустя еще год уголовное дело в отношении Салаха Вахаева было прекращено

Назначение Салаху Вахаеву компенсации за незаконное уголовное преследование - случай уникальный, даже несмотря на то, что сумма компенсации была снижена вдвое, отметил чеченский правозащитник Оюб Титиев.

«Ему снизили компенсацию в два раза. Но само по себе то, что районный суд присудил ему компенсацию, принял такое решение - это что-то новое. Так как пострадал он от местных силовых структур, которые его незаконно задерживали», - сказал он.

По словам правозащитника, этот случай единичный, трудно припомнить схожие примеры в республике. «Я не помню, чтобы местные суды в Чечне выносили подобное решение. Да ещё и назначили компенсацию. Которую не отменил и Верховный суд республики, видимо, были достаточные доказательства незаконности преследования Вахаева», - указал Титиев.

То, что Вахаеву удалось доказать факт незаконного уголовного преследования - "неординарный кейс", считает адвокат Марина Агальцова.

«Хорошо что это произошло в Чечне, где закон находится в «подвале Кадырова». Когда захотят посадить человека, тогда посадят. То, что человек смог доказать, что его преследовали незаконно, делает этот кейс неординарным. Такие дела и по России довольно редки», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Но, по её мнению, компенсация в 150 тысяч рублей, несомненно, очень занижена. «За полтора года следствия и ограничения прав человека 150 тысяч - это смешные деньги в настоящее время. Они, конечно, не окупают те моральные страдания, которые он понёс», - сказала Агальцова.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает, важным и "симптоматичным» в случае Вахаева то, что ему была присуждена компенсация за незаконное преследование, и то, что её ему в итоге снизили. "Первое говорит о том, что можно чего-то добиться в суде. Второе - о том, что система сопротивляется и продолжает работать против гражданина, якобы, защищая государство, которое не для людей существует. А наоборот - люди для государства», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

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