Суд вдвое снизил компенсацию жителю Чечни за незаконное уголовное преследование

20 марта 2023, 00:01

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Верховный суд Чечни в два раза снизил назначенную райсудом компенсацию Салаху Вахаеву за несколько лет незаконного уголовного преследования - с 300 тысяч рублей до 150 тысяч.

С апелляционной жалобой в суд обратились представители Минфина России.

Уголовное дело по обвинению в хулиганстве и насилии в отношении десяти человек, в том числе Вахаева, было возбуждено в 2006 году следователем Курчалоевского района. Шалинский городской суд в 2007 году вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений, спустя еще год уголовное дело в отношении Салаха Вахаева было прекращено, информировало 19 марта издание "Кавказ.Реалии"*.

Он подал иск, в котором заявил, что ему причинен моральный вред.

"Помимо него пострадала вся его семья, так как полтора года года он был ограничен в правах, был вынужден переносить нравственные страдания, в связи с указанным уголовным преследованием была сильно подорвана деловая репутация, длительное время приходилось всем объяснять, что он не причастен к совершению преступления, которое ему инкриминировалось следствием", - говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Верховного суда Чечни. .

Салах Вахаев попытался взыскать миллион рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности как заведомо невиновного лица и подрыв деловой репутации. В сентябре 2022 года Ленинский суд Грозного частично удовлетворил иск, назначив выплату в 300 тысяч рублей.

Решение оспорили как Минфин, так и сам Салах Вахаев. В итоге Верховный суд Чечни решил, что сумма в 300 тысяч является "чрезмерной", снизив ее еще в два раза.

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