24 марта 2023, 17:19

Житель Хасавюрта оштрафован за недоносительство

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Суд в Хасавюрте признал местного жителя Залимхана Пашпашева виновным в том, что он не сообщил о намерении своего знакомого отправиться в Сирию, и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей.

Житель Хасавюрта Залимхан Пашпашев признан виновным  в недоносительстве на знакомого, который решил присоединиться  к воюющей в Сирии салафитской группировке, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия и суда, сотрудник завода железобетонных изделий Пашпашев, находясь на работе, узнал, что его знакомый собирается выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Знакомый предложил Пашпашеву подвезти его до границы с Грузией, однако тот отказался. После беседы Пашпашев не сообщил правоохранительным органам о намерениях знакомого, указано в решении суда.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Пашпашева двух малолетних детей и приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей, говорится в решении, опубликованном на сайте Хасавюртовского городского суда. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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