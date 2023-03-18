Армянские аналитики обсудили основания для отставки мэра Еревана

18 марта 2023, 06:08

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Мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку для того, чтобы дать правящей партии фору на новых выборах, считает политолог Андриан Гукасян. Серьезного конкурента у правящей партии нет, предполагает политтехнолог Армен Бадалян. Выборы мэра Еревана - репетиция внеочередных выборов в парламент, заявила политобозреватель Наира Айрумян.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 декабря Совет старейшин Еревана отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор". Новым главой города был избран Грачья Саргсян (Саркисян).

Мэр Еревана Грачья Саркисян 17 марта заявил о своей отставке, пишет news.am.

При этом Саркисян отметил, что список от правящей партии на внеочередных выборах возглавит вице-мэр Тигран Авинян, а сам он останется членом правящей силы, не указав, в каком качестве.

Согласно статье 17 закона «О местном самоуправлении Еревана», если столичный совет в двухнедельный срок не выдвигает нового кандидата или кандидат не набирает нужное число голосов, правительство распускает Совет старейшин. Одновременно объявляется дата внеочередных выборов, которые должны состояться не ранее чем через 30 дней, но не позже чем 40 дней после прекращения полномочий Совета старейшин. Согласно статье 44 того же закона, политическая сила, получившая больше половины мест в Совете старейшин, первый номер списка становится мэром Еревана в силу права. В случае отставки мэра политические силы, представленные в городском совете, вправе выдвигать кандидатов. Если кандидат один, он считается избранным мэром, если число голосов «за» превышает число голосов «против», при этом число голосов «за» больше 40% от числа столичных депутатов. Совет старейшин, согласно статье 46, должен избрать нового мэра не позже чем через месяц после отставки мэра.

Политолог Андриас Гукасян считает, что правящая партия искусственно сдвигает сроки выборов в Совет старейшин Еревана, чтобы создать себе преимущество. Очередные выборы должны были состояться в сентябре текущего года.

«Низкий рейтинг вынуждает партию власти создавать себе преимущество невыборными способами. В частности, в ходе внеочередных выборов сокращается срок агитационной кампании. В период агитации участникам предвыборной кампании выделяют бесплатный эфир на телевидении. Сокращение срока агитации лишает равных условий. В выигрыше остается та политическая сила, у которой больше СМИ. Наиболее влиятельные СМИ, в том числе "Общественное телевидение", находятся под контролем партии власти. Эти СМИ освещают власть уже сейчас, а у оппозиции такая возможность появляется только во время выборов. Сокращение срока агитационной кампании лишает оппонентов власти возможности лучше подготовиться к выборам», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, правящая сила готовит себе потенциальных союзников, с которыми можно будет сформировать коалицию, добавил политолог. «В Ереване у правящей силы и у их кандидата Тиграна Авиняна низкий рейтинг. И если для оппозиции внеочередные выборы станут неприятным сюрпризом, для правящей силы они - бонус. Власти, зная, что выборы будут внеочередными, задумались о союзниках. В дружественный формат, который возглавит лидер партии «Республика» Арам Саркисян, войдут так называемые "прозападные силы". Этот формат станет поддержкой для власти», - пояснил Гукасян.

Он считает, что у правящей силы высокие шансы победить на предстоящих выборах. По его словам, власти, понимая, что не смогут победить из-за низкого рейтинга, прибегают к технологии фальсификаций. «Избирательные комиссии формируют так, как формировали при прежних властях. Более того, главой ЦИК назначили Ваагна Овакимяна, который работал бухгалтером в редакции газеты, которую возглавлял Пашинян. Результаты выборов предопределены. Правящая сила понимает, что если проиграет выборы, то это будет конец правления Пашиняна», - подчеркнул политолог.

Кто станет основным соперником партии власти, зависит от того, будет ли участвовать в столичных выборах Роберт Кочарян, полагает Гукасян. «Блок «Айастан» набрал на парламентских выборах 120 тысяч голосов. Без Кочарян АРФ «Дашнакцутюн» вряд ли сможет добиться результата. Свой электорат у них небольшой. Республиканская партия взяла ничтожно малое число голосов, и серьезным противовесом не может быть. От решения Кочаряна зависит ландшафт борьбы, его участие – спасение для Пашиняна. На парламентских выборах 2021 года многие избиратели голосовали за Пашиняна, чтобы не прошел Кочарян», - отметил он.

Если Кочарян не объявит о своем участии, то шансы новых политических сил значительно повысятся, предположил политолог.

Политтехнолог Армен Бадалян отметил, что у кандидата от власти Тиграна Авиняна низкий рейтинг. Но это, по его словам, не помешает партии власти победить на выборах.

«Есть хрупкий момент. Рейтинг низкий, но другого кандидата нет. И если у него 4-6%, то у его оппонентов рейтинг нулевой. В этом раскладе у него рейтинг высокий. Если он организует свою агитационную кампанию грамотно, то сможет набрать необходимые голоса», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в Ереване довольно высокий процент непровластного электората. «Называть его оппозиционным неверно. Это разрозненный невластный электорат. И если на региональных местных выборах оппозиция победила в половине общин, то в Ереване при грамотной стратегии можно победить партию власти. Но оппоненты правящей силы изберут неверную стратегию, как и все эти 30 лет. При такой конфигурации партия власти победит, притом не прибегая к фальсификации, так как не будет серьезного конкурента», - пояснил Бадалян.

Политический обозреватель Наира Айрумян не исключила, что партия власти готовиться к внеочередным выборам в парламент.

«Власть зондирует общественные настроения. В 2021 году общество было в шоке. Сейчас настроения в обществе изменились, непонятно, как отнесутся в обществе к политическим договоренностей армянских властей с Азербайджаном и Турцией, в частности, в вопросе мирного договора и открытия дорог. Чтобы решиться на такие шаги, партии власти нужен обновленный и подкрепленный мандат», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Отсутствие обоснований того, почему Саркисян ушел в отставку, говорит о политическом решении правящей силы «брать» Ереван, добавила Айрумян. «Ереван – половина Армении. Пашиняну важно заручиться поддержкой Еревана в случае принятия неприятных политических решений», - пояснила политобозреватель.

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