Житель Дагестана оштрафован по статье о дискредитации армии

14 марта 2023, 23:02

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Суд в Ахтынском районе Дагестана назначил штраф местному жителю Арсену Буржалиеву, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ахтынский районный суд Дагестана оштрафовал Арсена Буржалиева на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российских вооруженных сил, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело Буржалиева было рассмотрено 6 марта, он лично присутствовал в суде, следует из карточки дела на сайте Ахтынского райсуда. Постановление по делу опубликовано на сайте без мотивировочной части - данные о том, что именно вменялось в вину мужчине, перед публикацией были изъяты.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Арсена Буржалиева или его адвоката относительно решения суда.

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