Жители Дагестана и Чечни отвергли версию о дискриминации в Wildberries

10 марта 2023, 14:58

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За время работы в Wildberries не приходилось сталкиваться с предвзятым отношением, прокомментировали работники пунктов выдачи в Дагестане и Чечне информацию о дискриминации уроженцев СКФО в компании. Выходцам с Северного Кавказа иногда сложно устроиться на работу в российских компаниях, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта компания Wildberries опровергла сведения о том, что жителей Дагестана и Чечни запрещено принимать на работу. Только в логистических комплексах онлайн-платформы работает несколько тысяч жителей этих регионов, заявила компания.

Заявление Wildberries было сделано в ответ на публикацию анонимного телеграм-канала "ЧП Кавказ" о том, что уроженец Дагестана попытался устроиться на работу в офис компании Wildberries в Домодедово и получил отказ сотрудницы маркетплейса, которая сослалась на его этническую принадлежность.

Сотрудники, работающие в пунктах выдачи Wildberries в Дагестане и Чечне, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не наблюдали признаков дискриминации по этническому признаку.

В частности, 26-летний житель Дагестана Рашид Шапиев уже полгода работает в компании Wildberries. "В Новом Чиркее Кизилюртовского района я открыл пункт выдачи Wildberries и уже шесть месяцев работаю. До открытия, пока шел весь этот процесс [подготовки], и после открытия ко мне не было какого-то плохого отношения. Все вопросы решались по-деловому", - сказал он.

По словам Рашида Шапиева, он единственный сотрудник этого пункта выдачи, но и в соседних городах и селах все сотрудники компании - также местные жители. "Везде здесь работают жители Дагестана. Со стороны компании к нам нет такой дискриминации, как пишут", - подчеркнул он.

29-летняя Аминат два года работает в пункте выдачи в Карабудахкентском районе Дагестана. "Подтверждаю, что здесь везде работают местные. А кому еще работать? Все уроженцы Дагестана. Все желающие могут открыть пункты выдачи или устроиться на другую должность. Я уже два года работаю в пункте выдачи", - рассказала она.

По словам женщины, в компании она не сталкивалась с дискриминацией. "Негативного отношения ко мне со стороны компании или руководства не было. Всё с уважением, без какой-либо дискриминации", - сказала Аминат.

Сотрудник пункта выдачи Wildberries в Грозном Умар также выразил удивление информацией о дискриминации выходцев из Дагестана и Чечни. "Я уже год как работаю в этом пункте выдачи. До этого работал в другом пункте. За это время ни разу не было ни слова в мою сторону. Всё на уважении", - сказал он.

В России в целом есть проблема с приемом на работу выходцев с Северного Кавказа, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Я не скажу, что данная проблема тотальна, но встречается... Где-то это политика организаций, где-то человеческий фактор. Его можно было преодолеть, но это сложно и требует усилий", - сказала она.

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