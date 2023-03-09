Wildberries опровергла дискриминацию жителей Дагестана и Чечни

09 марта 2023, 13:59

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В уставе компании Wildberries не существует запрета принимать на работу жителей Дагестана и Чечни. В штате маркетплейса работают несколько тысяч сотрудников из этих республик, заявили в пресс-службе компании в ответ на информацию о том, что ранее человеку было отказано в приеме на работу из-за того, что он житель Дагестана.

По данным Telegram-канала "ЧП Кавказ", уроженец Дагестана попытался устроиться на работу в офис компании Wildberries в Домодедово. По его словам, сотрудница маркетплейса ответила ему отказом, сославшись на его этническую принадлежность.

После этого, по словам уроженца Дагестана, он позвонил юристу, который дал ему совет снять эти слова на видео.

Telegram-канал разместил ролик, на кадрах которого показаны несколько человек, их лица заретушированы. Человек, стоящий перед ресепшеном, обращается к людям, одежда которых похожа на спецформу охранников, с вопросом, почему он не может устроиться на работу.

"Это их устав, у них отдельное свое государство. Они приняли такой устав, что ни чеченцы, ни дагестанцы не работают. Тебе объяснили почему. Ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что", – сказал сотрудник охраны.

Автор ролика попросил его вызвать девушку, для того, чтобы он еще раз задал ей свой вопрос, на что получил от охранника отказ. "Нет. Вам девушка объяснила все? Девушка сейчас занята, я вам говорю, молодой человек. Какой вопрос у тебя к ней? Ты мне скажи, я тебе дам ответ. Она вам чётко и доходчиво объяснила, что устав Wildberries – чеченцы и дагестанцы не принимаются на работу", – сказал сотрудник охраны.

Компания Wildberries опровергла сведения о том, что жителей Дагестана и Чечни запрещено принимать на работу. "Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны", – привел сегодня News.ru сообщение пресс-службы Wildberries.

В пресс-службе предложили журналистам приехать на встречу с сотрудниками маркетплейса из Чечни и Дагестана, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались, что вынуждены уезжать в другие регионы России из-за безработицы. Республика также регулярно оказывается в списках различных социально-экономических антирейтингов. Так, 27 февраля Дагестан вместе с Ингушетией, Кабардино-Балкарией и Чечней, оказался в конце рейтинга регионов России по уровню безработицы за последний квартал 2022 года.

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