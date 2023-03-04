Стали известны подробности дела махачкалинца Заура Раджабова

04 марта 2023, 07:01

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Ленинский суд Махачкалы оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Заура Раджабова, признав, что его посты в соцсети Instagram* дискредитировали российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 26 февраля стало известно, что суд в Махачкале оштрафовал местного жителя Заура Раджабова, признав, что его публикация в соцсети дискредитировала российских военных. Подробностей по делу при этом не сообщилось.

Заур Раджабов был оштрафован Ленинским судом Махачкалы на 30 тысяч рублей. По версии следствия, он разместил несколько постов в соцсети Instagram*. В одном из них было высказывание против проведения спецоперации на Украине. Во втором – требование вернуть российских военных в их постоянные места дислокации. Третий пост содержал критику в адрес президента России Владимира Путина. Судебное заседание проходило без участия Раджабова, передали 3 марта "Кавказ. Реалии"**.

В карточке на сайте Ленинского суда Махачкалы указано, что махачкалинец оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Комментариев от Раджабова или его представителей не поступало.

Напомним, с 4 марта 2022 года в России действует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе в СКФО и ЮФО, участники пацифистских акций и авторы публикаций в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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