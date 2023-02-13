Взрыв произошел у берега моря в Батуми

13 февраля 2023, 19:56

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Специалисты изучают обстоятельства взрыва в Батуми, сообщила полиция Грузии. Взрыв произошел в море около берега, следует из видео, снятых очевидцами.

Сообщение о взрыве в море в Батуми поступило в полицию сегодня, после этого на место происшествия были направлены пожарные, полицейские и саперы, сообщает МВД Грузии.

По факту взрыва начато расследование по статье 229 Уголовного кодекса Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства. Информация о пострадавших в сообщении не приведена.

Взрыв произошел около Нового бульвара, примерно в 25 метрах от берега, рассказали очевидцы. По их словам, после взрыва было видно сильное задымление, сообщает телеканал "Формула". Не исключено, что взорвалась морская мина, указали авторы телесюжета, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Два видеоролика, сделанных очевидцами, опубликованы сегодня в телеграм-канале "Осторожно, новости". На одном из видео слышен звук взрыва и виден поднявшийся столб воды. Человек, снимавший морские волны, при звуке взрыва произносит за кадром нецензурное слово на русском языке.

Автор второго видео целенаправленно снимает предмет, похожий на мину, который качается на волнах неподалеку от берега. "Либо коряга какая-то, либо мина. О, смотри-смотри, видишь - круглая с шипами", - говорит он за кадром на русском языке. "Да", - отвечает ему женский голос. "Или это буи какие-то", - заканчивает свою мысль автор видео. Мужчина, снимающий видео, также использует нецензурную лексику, поэтому "Кавказский узел" не публикует снятый им ролик.

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