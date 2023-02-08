Жительница Нальчика ограничена в правах на сына по иску матери

08 февраля 2023, 01:29

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Нальчикский городской суд ограничил местную жительницу в правах на ее годовалого сына, посчитав, что так лучше для ребенка. Ограничить родительские права матери ребенка в суд обратилась его бабушка, которая сообщила об асоциальном поведении своей дочери.

Интересы бабушки представляла адвокат Елена Байрамкулова, которая рассказала о решении суда 7 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

В исковом заявлении бабушка малыша сообщила, что ее дочь 1998 года рождения стала периодически употреблять спиртные напитки и наркотики. Лечиться от зависимости она не хочет.

«Моя дочь [...] стала периодически употреблять спиртные напитки, вести асоциальный образ жизни. Я стала замечать у нее признаки наркотического опьянения. В силу изложенных обстоятельств допускаю, что она представляет опасность для своего малолетнего ребенка, моего внука», - написала бабушка.

Из искового заявления следует, что внуку всего один год. Мать ребенка, считает бабушка, не в состоянии заботиться о ней, более того, она представляет опасность для ребенка. Отец же малыша живет в Москве. «С апреля 2022 года моя дочь [...] проживала со мной по адресу [...]. В августе 2022 года ушла из дома, ее местонахождение мне не известно. То, что она ведет аморальный образ жизни, подтверждается видеозаписью, которую она отправила своему супругу на мобильный телефон», - написала женщина. Что именно изображено на видеозаписи, она не уточнила.

Она указала, что поведение ее дочери отрицательно сказывается на здоровье и психоэмоциональном состоянии ребенка. Поэтому просит ограничить дочь в родительских правах.

Представитель органов опеки и попечительства Нальчика посчитал исковое требование обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из интересов ребенка. Она также сообщила, что мать ребенка с августа прошлого года дома не проживает. Оставив ребенка, она живет с третьими лицами по неизвестному адресу.

Сама мать ребенка в суд не явилась, представителя не направила. Извещение, направленное по адресу ее предполагаемого проживания, вернулось отправителю за истечением срока хранения, говорится в решении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Кроме того, в решении указывается, что из Управления социального развития №2 Московской области сообщили, что отец ребенка, который предположительно проживает там, на телефонные звонки не отвечает, поэтому обследовать условия его проживания не представляется возможным. К тому же он ранее дал согласие на оформление бабушкой опеки над ребенком.

Жилищные условия бабушки были обследованы органами опеки и попечительства администрации Нальчика и были признаны удовлетворительными.

Суд поставил на обсуждение вопрос о взыскании с матери алиментов, но бабушка отказалась. «Я не нуждаюсь в ее алиментах», - сказала она. Уточнив, что в состоянии обеспечить ребенка всем необходимым.

Адвокат Елена Байрамкулова, комментируя решение суда, сослалась на статью 65 Семейного кодекса, в соответствии с которым, если мать или отец не выполняют своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка вследствие пренебрежения к родительскими обязанностям, алкоголизма, иного асоциального поведения, это является основанием для ограничения их прав.

«Одной из причин, являющейся поводом для ограничения родительских прав, является алкогольная и наркотическая зависимость одного из родителей», - указала адвокат.

По ее мнению, в данной ситуации имеются все причины предполагать, что жизни и здоровью ребенка угрожает опасность, систематически возникают ситуации, которые могут неблагоприятно сказываться на ребенке.

Байрамкулова напомнила о трагическом случае, произошедшем в Нальчике в июле 2021 года, когда сожитель женщины убил ее девятилетнюю дочь на глазах матери, ударив ее несколько раз головой об пол. За это преступление он был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Данный инцидент вызвал большой резонанс в республике. По данным следствия, мать девочки пыталась выгородить сожителя и списать смерть дочери на несчастный случай. После ареста отчима из семьи были изъяты оставшиеся пятеро детей.

Тогда органы опеки и попечительства своевременно не установили надзор за семьей, не поставили ее на профилактический учет и не приняли мер по обеспечению безопасности малолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, что создало условия для совершения преступления в отношении малолетней, отметила адвокат. За это следственными органами было возбуждено отдельное уголовное дело, однако о его результатах ничего не известно.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии сообщала ранее, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР, провели обыск по месту проживания 26-летней ранее судимой нальчанки. В квартире у девушки сотрудники полиции обнаружили и изъяли 112 свертков наркотического вещества «метадон» массой 33,8 граммов.

Ранее "Кавказский узел" писал, в апреле 2021 года следователи заподозрили жительницу Чегемского района Кабардино-Балкарии в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. 17 июля стало известно, что дело женщины, обвиненной в систематических истязаниях малолетнего, передано в суд. Юристы отметили, что ее обвинили в истязаниях сына лишь после того, как об этом узнал отец ребенка, а органы опеки ничего не знали о проблемах в семье.

Многие факты жестокого обращения с детьми в семьях не становятся достоянием органов опеки общественности, хотя в Кабардино-Балкарии работает уже более десяти лет детский "телефон доверия", рассказал юрист Мухадин Карданов. "Сами дети не понимают, кому пожаловаться на маму или на папу. Да и вообще не знают, что можно на них жаловаться", - заявил он.

Во многих случаях ждать конкретных жалоб неоткуда: соседи далеко не всегда готовы обращаться в органы опеки и, даже если замечают детей в опасности, предпочитают не вмешиваться в дела чужой семьи, сказал юрист Заур Шокуев. "В учебных и воспитательных учреждениях могут заметить, например, следы избиений - ссадины, синяки, но многое зависит от позиции конкретного педагога или воспитателя", - заключил он.

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