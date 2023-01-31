Подпольные оружейные мастерские выявлены на юге России

31 января 2023, 14:21

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ФСБ выявила 38 подпольных оружейных мастерских в регионах России, в том числе в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Северной Осетии, Астраханской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье.

В ходе масштабной операции силовиков изъято большое количество оружия и боеприпасов, прекращена работа 38 подпольных мастерских, сообщила ФСБ. По ее данным, 93 человека заподозрены в нелегальном изготовлении и продаже оружия.

Операция проводилась в 38 регионах России, в том числе в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Северной Осетии, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Ростовской областях, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия, 11 гранатометов и огнеметов, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ и другое.

"Кавказский узел" писал, что ранее ФСБ отчиталась о задержании подозреваемых в подпольной модернизации оружия и его продаже в 31-м регионе, в том числе в Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области.

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