Азербайджан ответил на обвинение Армении

28 ноября 2022, 11:20

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны населенных пунктов Армении, а также с территории, где размещены российские миротворцы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе.

Азербайджан в свою очередь заявил о обстрелах со стороны Армении. По данным азербайджанского оборонного ведомства, обстрелы велись с 17:10 (16:10 мск) 27 ноября до 01:25 (00:25 мск) 28 ноября в направлении населенных пунктов Кельбаджарского и Товузского районов с позиций близ населенных пунктов Басаркечярского (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла") и Товузгалинского районов.

"Кроме того, с 19:35 (18:35 мск) 27 ноября до 08:10 (07:10 мск) 28 ноября [армянские военные] на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Армении к 09:15 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте.

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