Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

28 ноября 2022, 08:28

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Военные Азербайджана минувшей ночью обстреляли позиции армянских военнослужащих, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября Азербайджан дважды обвинил в обстрелах армянских военных. Кроме того, азербайджанское оборонное ведомство заявило об обстреле с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха.

Военные Азербайджана обстреляли минувшей ночью позиции армянских военнослужащих, заявило сегодня Минобороны Армении.

"27 ноября, с 21.00 до 23.30 [20.00 – 22.30 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского оборонного ведомства.

На 07.35 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения министерства обороны Армении.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Стороны договорились о перемирии, но продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.