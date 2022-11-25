Власти решили помочь семьям погибших при стрельбе в Крымске

25 ноября 2022, 11:39

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Губернатор Краснодарского края поручил организовать траурные мероприятия по погибшим при стрельбе в Крымске и оказать их семьям помощь.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября трое прохожих были убиты возле торгового центра в Крымске, стрелявший также погиб, сообщили источники в правоохранительных органах.

Вениамин Кондратьев поручил главе Крымского района организовать траурные мероприятия по погибшим при стрельбе в Крымске, оказать их семьям помощь и поддержку. "Приношу искренние соболезнования родным. Один человек ранен и сейчас находится в больнице. Ему оказывают помощь врачи. Если потребуется - подключим возможности краевых клиник. Проговорили с главой муниципалитета Сергеем Лесем. Поручил району взять на себя организацию траурных мероприятий, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших", - сказано в сообщении в Telegram-канале главы региона 24 ноября.

О какой именно помощи идет речь, кроме организации похорон, не уточняется.

Следователи возбудили дело об убийстве и покушении на убийство (ст.105 УК России). По их данным, 24 ноября в Крымске 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Пострадавшие скончались на месте. Кроме того, он убил еще одного мужчину, личность которого устанавливается. Четвертый пострадавший госпитализирован с ранением. Сам стрелявший также погиб, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю 24 ноября на своем сайте.

В полиции сообщили, что житель Крымска в одном из медицинских центров на улице Комарова застрелил двоих работников этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, в результате которой был убит еще один человек, а еще один - получил тяжелое ранение, пишет со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что стрелявший имел разрешение на владение охотничьим оружием. "62-летний [...], устроивший стрельбу в Крымске, по предварительным данным, использовал принадлежащее ему охотничье оружие. С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209", - цитирует Хинштейна "Интерфакс".

По данным парламентария, ранее этот человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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