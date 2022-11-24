Четыре человека погибли в результате стрельбы в Крымске

24 ноября 2022, 18:37

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Трое прохожих были убиты возле торгового центра в Крымске, стрелявший также погиб, сообщили источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина мог быть недоволен итогом бракоразводного процесса, проинформировала полиция.

Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего, сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края

"Предварительно, мужчина застрелил троих", - сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что стрелявший погиб

Причиной происшествия в Крымске, предварительно, мог стать результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на управление полиции по Краснодарскому краю.

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Mash Gor, мужчина шел по улице с автоматом в руках, оружие было прикрыто тканью. На видеозаписи он сделал три выстрела, в том числе выстрел в человека, который лежал на земле рядом с машиной.

На сайтах управлений МВД, Следкома и прокуратуры по Краснодарскому краю на 18.30 мск не содержится информации о стрельбе в Крымске.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2021 года житель Сочи выстрелил из травматического оружия в ходе ссоры в торговом центре "Моремолл". Никто при этом не пострадал. Оба участника конфликта задержаны, отчиталась полиция.

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