Мужчина устроил стрельбу на улице в  Крымске Краснодарского края. Cкриншот видео Telegram-канал

24 ноября 2022, 18:37

Четыре человека погибли в результате стрельбы в Крымске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое прохожих были убиты возле торгового центра в Крымске, стрелявший также погиб, сообщили источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина мог быть недоволен итогом бракоразводного процесса, проинформировала полиция.

Мужчина устроил стрельбу на улице в  Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего, сообщили  в правоохранительных органах Краснодарского края

"Предварительно, мужчина застрелил троих", - сообщил источник в правоохранительных органах, добавив, что стрелявший  погиб

Причиной происшествия в Крымске, предварительно, мог стать результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на управление полиции по Краснодарскому краю. 

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Mash Gor, мужчина шел по улице с автоматом в руках, оружие было прикрыто тканью. На видеозаписи он сделал три выстрела, в том числе выстрел в человека, который лежал на земле рядом с машиной. 

На сайтах управлений МВД, Следкома и прокуратуры по Краснодарскому краю на 18.30 мск не содержится информации о стрельбе в Крымске.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября 2021 года житель Сочи выстрелил из травматического оружия в ходе ссоры в торговом центре "Моремолл". Никто при этом не пострадал. Оба участника конфликта задержаны, отчиталась полиция.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре человека попали в больницу после массовой драки со стрельбой в Краснодаре", "Силовики ранены при стрельбе в поезде Москва - Адлер", "Житель Краснодара обвинен в терроризме за попытку поджечь военкомат".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 ноября 2022, 19:30

  • Пользователи сети поспорили об антитеррористических учениях в школе Кабардино-Балкарии

    Антитеррористические учения в школе станицы Приближная, в ходе которых инсценировался захват учебного заведения вооруженными террористами, не должны были проводиться так натуралистично, заявили ряд пользователей соцсети. Такие учения являются действенным методом показать детям, как нужно вести себя в случае подобного происшествия, указали другие комментаторы.

24 ноября 2022, 18:07

  • Четыре уроженца Северной Осетии погибли на Украине

    Подполковник Валентин Данилов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 108 уроженцев Северной Осетии.

24 ноября 2022, 17:20

  • Активисты потребовали закрыть мусорный полигон под Новороссийском

    В селе Борисовка под Новороссийском планируют расширить мусорный полигон, а общественные слушания по этому вопросу запланированы только онлайн, рассказала экоактивистка Жанна Мингилевич. Одиночный пикет с требованием закрыть полигон прошел сегодня около администрации Новороссийска.

24 ноября 2022, 16:21

  • Росгвардеец из Ростовской области погиб на Украине

    Капитан Росгвардии Антон Космацкий погиб на Украине, сообщил сегодня Северо-Кавказский округ войск Росгвардии. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 76 уроженцев Ростовской области.

24 ноября 2022, 15:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи