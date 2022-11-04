Депутаты в Тбилиси подрались из-за гибели ребенка в парке Ваке

04 ноября 2022, 19:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Потасовка депутатов произошла на заседании горсовета Тбилиси, где обсуждалась гибель ребенка в фонтане парка Ваке от удара током. Оппозиция требовала присутствия на обсуждении мэра города Кахи Каладзе, провластные депутаты сочли, что оппозиция пытается политизировать трагедию.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 октября, по словам очевидцев, дети в тбилисском парке Ваке играли с мячом, и он упал в фонтан. Дети вошли в фонтан, где их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, еще два мальчика также были госпитализированы. За гибель ребенка в открытом после реконструкции фонтане в парке Ваке должен ответить мэр Тбилиси Каха Каладзе, заявили представители оппозиции. Горожане, собравшиеся у мэрии, поддержали это требование. Каладзе сообщил о начале расследования случившегося и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. По делу о гибели девочки-подростка были арестованы девять человек.

Депутаты горсовета Тбилиси подрались на сегодняшнем заседании. В противостоянии участвовали депутаты "Грузинской мечты" и оппозиции. Перепалка между депутатами началась в коридоре и продолжилась в зале заседаний в связи с обсуждением по поводу трагедии, случившейся в фонтане парка Ваке, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Как следует из видео, опубликованного на сайте телекомпании "Палитра", потасовка происходила между четырьме депутатами, остальные пытались их разнять.

После конфликта председатель сакребуло (горсовет) Георгий Ткемаладзе прекратил выступления депутатов и перешел к обсуждению вопросов, предусмотренных повесткой дня. По мнению депутатов оппозиции, он ограничил их право на слово и выражение. Председательствующий извинился перед депутатами, которые не смогли выступить и пояснил, что прекратил обсуждение из-0за конфликта депутатов.

После этого часть оппозиции в знак протеста покинула заседание. Оппозиция выразила недовольство тем, что мэр Тбилиси Каха Каладзе не пришел вне очереди в сакребуло и не ответил на их вопросы о трагедии.Представители большинства заявили, что оппозиция пытается политизировать трагедию в парке Ваке и спекулирует ею, указано в другом сообщении агентства.

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