Суд поместил под стражу обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке

22 октября 2022, 11:39

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Тбилисский городской суд поместил под стражу сроком на два месяца девять человек, обвиняемых по делу о смерти 13-летней девочки после удара электричеством в тбилисском парке Ваке. Защита обвиняемых заявила о намерении обжаловать их арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 октября, по словам очевидцев, дети в тбилисском парке Ваке играли с мячом, и он упал в фонтан. Дети вошли в фонтан, где их ударило током. 13-летняя девочка умерла в больнице, еще два мальчика также были госпитализированы. По делу о гибели девочки-подростка и травмировании ее друзей были задержаны девять человек.

Все девять человек, задержанные ранее по делу о гибели девочки в парке Ваке, помещены Тбилисским городским судом под стражу. Судья Михаил Джинджолия не принял ни одного из доводов подозреваемых, чтобы они были на свободе. В том числе он отказался принять во внимание, что обвиняемые не препятствовали следствию, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Адвокаты обвиняемых заявили, что намерены обжаловать решение суда об аресте. Все девять человек арестованы на два месяца. Судья Михаил Джинджолия объяснил свое решение тем, что если освободить обвиняемых, то это может привести к повторным преступлениям, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

Следствие не исключило, что в деле могут появиться новые подозреваемые.

Напомним, в числе задержанных по делу о гибели девочки в парке Ваке как обычные рабочие, так и чиновник мэрии Тбилиси, а также заместитель начальника службы охраны окружающей среды мэрии. Все они обвинены в служебной халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия.

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