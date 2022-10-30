Власти вернули ранее отмененные льготы для многодетных астраханских семей

30 октября 2022, 12:44

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отменил распоряжение нескольких муниципалитетов о лишении с ноября многодетных астраханцев льготы на оплату детских садов. Муниципалитеты отменили льготы семьям, в которых много детей, и предоставили льготы семьям мобилизованным. Многодетные семьи решили, что поддержка другим осуществляется за их счет.

Как писал "Кавказский узел", родственники мобилизованных пожаловались, что лишились поддержки мужей, сыновей и беспокоятся за свое финансовое благополучие, а сами мобилизованные попросили власти обеспечить их спальными мешками и амуницией.

"Кавказский узел" также писал, что после начала мобилизации в Астраханской области около села Караозек скопились сотни машин тех, кто решил выехать из России в Казахстан. С 28 сентября в Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности. Астраханцы рассказали, что в очереди к КПП "Караузек" на границе Астраханской области и Казахстана люди проводят по несколько суток, а на всем протяжении пробки нет продуктовых магазинов, медпунктов и туалетов. За несколько дней через пункт пропуска на границе России и Казахстана в Астраханской области проехали около 10 тысяч человек, очередь на выезд практически ликвидирована, заявил 3 октября глава Красноярского района.

Наримановский район и город Астрахань отменили льготы для ряда категорий, чтобы ввести их для семей мобилизованных. Руководство муниципалитетов можно понять: бюджет такой, какой он есть, дополнительных денег взять неоткуда, и чтобы добавить в одном месте, надо убавить где-то в другом, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Был вынужден поправить коллег из муниципальных органов власти, принявших непродуманное решение об отмене льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в детских садах. Стремление к экономии бюджетных средств – дело хорошее. Но в нынешних условиях сохранение социальных гарантий наименее обеспеченным семьям гораздо важнее. Хочу успокоить земляков, главы города Астрахань и Наримановского района сегодня же отменят принятые решения. Льготы по оплате за услуги дошкольных учреждений сохранятся", - написал в своем Телеграм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Распоряжения о том, что с 1 ноября многодетные исключаются из числа тех, кому положена льгота по родительской плате в дошкольных учреждениях, были опубликованы 21 октября на сайтах администрации Наримановского района и Астрахани.

Пользователи сети "ВКонтакте" под сообщением губернатора оставили критические комментарии. "А не проще стоимость снизить? Вам тогда благодарны будут все семьи, а не только отдельные категории семей", - предлагает Елена Валаткене. "Поднятие рейтинга в глазах обывателей, сначала сделать хуже, а потом как было, профит", - считает Евгений Рыжов.

"Губернатор Бабушкин отменил ...решения о ликвидации муниципальных льгот по детсадам в Астрахани и Нариманове. Будет правильно добавить ещё муниципалитетам денег, поскольку в отличие от областного бюджета сидят они на бобах", - прокомментировал ситуацию депутат Думы Астраханской области Олег Шеин в своем Телеграм-канале.

Напомним также, выплаты единовременной помощи в 75 тысяч рублей мобилизованным астраханцам начались 25 октября. Первые платежи денежных средств уже прошли. По мере поступления уточнённых данных военнослужащих из воинских частей в министерство социального развития и труда Астраханской области зачисления продолжатся, сообщается также на сайте губернатора.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Попавшие под мобилизацию жители разных регионов России сообщили о трудностях с экипировкой и большими затратами, которые легли на их семьи. В ряде регионов были приняты положения о поддержке семей мобилизованных.

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