28 октября 2022, 00:41

Предполагаемый участник "Правого сектора"* осужден в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил длительный срок заключения Владимиру Кульбацкому, признав его участником запрещенной в России организации "Правый сектор". 

"Кавказский узел" писал, что в марте силовики отчитались о задержании в Ростовской области гражданина Украины, предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования и экстремистской организации "Правый сектор"*. По данным ФСБ, при обыске в его доме были найдены доказательства участия "в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования".

По версии обвинения и суда, Владимир Кульбацкий не позднее 23 марта 2014 года вступил в "Правый сектор", находясь в Селидово Донецкой области Украины. Он стал участником вооруженного формирования  "Украинская добровольческая армия "Правого сектора" и участвовал в боевых действиях "на территории ДНР против сил Народной милиции ДНР", сообщил 27 октября со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области "Интерфакс".

Обвинение также указывало, что Кульбацкий пропагандировал в интернете деятельность "Правого сектора" и продолжал в ней участвовать, не уведомляя об этом власти и правоохранительные органы. Суд признал его виновным по двум статьям  - об участии в незаконном вооруженном формировании и в экстремистской организации (ч.2 ст. 208 и ч.2 ст. 282.2 УК России), - назначив наказание в виде 7 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.

В обезличенной карточке на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону указано, что приговор по делу был вынесен 26 октября. Дело поступило в суд 7 октября, приговору предшествовали только два заседания, следует из данных картотеки.

Комментариями Владимира Кульбацкого или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело предполагаемого сторонника "Правого сектора"* дошло до суда", "ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области", "Суд в Черкесске арестовал подозреваемого в подготовке терактов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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