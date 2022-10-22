Режим ЧС введен в Каменск-Шахтинском из-за грязной воды

22 октября 2022, 13:07

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Мэрия города Каменск-Шахтинский в Ростовской области запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. Жителям организован подвоз воды, а в городе введен режим ЧС.

По данным мэрии Каменск-Шахтинского, санитарный врач Валентина Тыквинская сообщила, что в пробах воды превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Вода не пригодна для приготовления пищи и в качестве питья. Рекомендовано использовать бутилированную воду. Водопроводную воду можно использовать только в технических целях.

"Уважаемые каменчане! Обращаем ваше внимание, что подвоз воды населению и юридическим лицам будет осуществляться согласно поданным заявкам", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации города Каменск-Шахтинский в соцсети "ВКонтакте".

Местные власти также предписали ОАО "Исток" разработать меры по снижению содержания в воде бромдихлорметана и дибромхлорметана. ОАО "Исток" заявило, что подача хлора снижена на 30%, идет очищение воды сульфатом аммония. Директор ООО "Каменский водоканал" Михаил Кравцов, доложил, что организация подготавливает к запуску поставляемой воды дополнительные подземные скважины. Кроме того, власти приняли решение сделать перерасчет жителям платы за потребляемую воду, а также ввели в городе режим ЧС, сказано в сообщении.

На 14.00 мск эта запись на странице мэрии Каменск-Шахтинского во "ВКонтакте" набрала 11 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев. Большая часть их авторов интересовалась контактами, по которым можно оставить заявку на подвоз воды.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ростова-на-Дону ранее неоднократно жаловались на качество питьевой воды. Так, 21 февраля они отметили, что в дома жителей улицы Борисоглебская несколько дней подавалась грязная вода, непригодная как для питья, так и для использования в быту. Ростовчане, проживающие в других районах города, также тогда указали на плохое качество воды.

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