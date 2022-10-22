22 октября 2022, 13:07

Режим ЧС введен в Каменск-Шахтинском из-за грязной воды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мэрия города Каменск-Шахтинский в Ростовской области запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. Жителям организован подвоз воды, а в городе введен режим ЧС.

По данным мэрии Каменск-Шахтинского, санитарный врач Валентина Тыквинская сообщила, что в пробах воды превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Вода не пригодна для приготовления пищи и в качестве питья. Рекомендовано использовать бутилированную воду. Водопроводную воду можно использовать только в технических целях.

"Уважаемые каменчане! Обращаем ваше внимание, что подвоз воды населению и юридическим лицам будет осуществляться согласно поданным заявкам", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации города Каменск-Шахтинский в соцсети "ВКонтакте".

Местные власти также предписали ОАО "Исток" разработать меры по снижению содержания в воде бромдихлорметана и дибромхлорметана. ОАО "Исток" заявило, что подача хлора снижена на 30%, идет очищение воды сульфатом аммония. Директор ООО "Каменский водоканал" Михаил Кравцов, доложил, что организация подготавливает к запуску поставляемой воды дополнительные подземные скважины. Кроме того, власти приняли решение сделать перерасчет жителям платы за потребляемую воду, а также ввели в городе режим ЧС, сказано в сообщении.

На 14.00 мск эта запись на странице мэрии Каменск-Шахтинского во "ВКонтакте" набрала 11 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев. Большая часть их авторов интересовалась контактами, по которым можно оставить заявку на подвоз воды.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ростова-на-Дону ранее неоднократно жаловались на качество питьевой воды. Так, 21 февраля они отметили, что в дома жителей улицы Борисоглебская несколько дней подавалась грязная вода, непригодная как для питья, так и для использования в быту. Ростовчане, проживающие в других районах города, также тогда указали на плохое качество воды.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"63 ребенка отравились в шахтинском детсаду", "Жители Красного Сулина потребовали обустроить пешеходную дорогу", "Подтоплены дома жителей станицы в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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