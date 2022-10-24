Что хочу сказать, Мадо…

24 октября 2022, 19:35

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Предали огласке информацию об общественно важных проблемах – систематических угрозах в отношении феминистских активисток и нарушении прав женщин

Деятельность в 2021 году

Telegram-канал «о женщинах от женщин Ингушетии» публикует анонимные истории читательниц, размещают просветительские материалы по гендерной тематике, разоблачает патриархальные мифы и религиозные предрассудки, а также рассказывает, как женщины вынуждены сопротивляться традиционным представлениям о роли женщины в ингушском обществе .

Мадо (уменьшительное от популярного на Кавказе имени Мадина) – это обобщенный образ ингушской женщины, с которой ведут диалог админки канала .

В апреле в канале был опубликовано обращение к подписчикам с призывом информировать администраторов канала о случаях шантажа, вымогательств и угроз расправой в отношении женщин:

«Мы наладили связи с правозащитниками и можем перенаправить им ваш кейс - они могут помочь в сложной ситуации. Знайте, что шантаж и вымогательство подпадают под несколько статей уголовного кодекса. Изнасилования и угрозы убийством тоже. Юристы-правозащитники, активисты и психологи могут помочь вам» .

В июне канал сообщил об угрозах насилия в отношении участников мероприятия в ингушском дискуссионном клубе «Argue», посвященного феминизму и теме равенства гендерных прав. Из-за полученных угроз и оскорблений организаторы были вынуждены отменить дебаты .

27 сентября канал опубликовал информацию о самоубийстве 13-летней девочки в Назрановском районе, акцентировав внимание, что подобные случаи суицида или насилия в отношении совершеннолетних зачастую становятся следствием следования «традициям», когда ребенка в силу различных причин разлучается с матерью и фактически воспитывается не своими родителями:

«Ребёнок проживал в семье брата отца вместо того, чтобы жить со своей матерью, которой наверно либо родные не дали ее забрать, а муж и/или его родственники мстили наверняка женщине, не давая видеться и тем более не отдавая. «По традиции». Сколько нас должно умереть, наложить на себя руки, сдохнуть от побоев, пока мы очнёмся?!» .

В конце ноябре – начале декабря в рамках международной кампании против насилия в отношении женщин канал публиковал материалы об актуальных проблемах и защите прав ингушских женщин – об убийствах чести, домашнем насилии, практике отъема детей у матери после развода или смерти отца, неравенстве в семейных отношениях, отсутствии доступа к власти, объективации женщин, религиозного абьюза, практику сталкинга и порно-шантажа, домашнем труде и женском образовании .

Биография

Telegram-канал был создан ингушскими активистками в июле 2019 года . В название использована отсылка к популярной в прошлом телепередаче, где две ингушки обсуждали свои проблемы.

В январе 2021 году канал переместился на новый адрес, но десяток его авторов вынуждены оставаться анонимными из-за угрозы преследований. Среди администраторов канала есть в том числе и ингушский мужчина, и русская женщина, находившаяся в браке с ингушом.

«Не афишируются имена в целях безопасности и не все знакомы друг с другом… Это всё действует, страшно сказать, как подпольная сеть, и это просто единственный вид существования проекта, иначе его просто обрубят со всех сторон» .

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания