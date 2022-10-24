Мохмад Бетилгириев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qleHtU-YWSc

24 октября 2022, 19:30

Мохмад Бетилгириев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решил гуманитарную проблему – помог провести воду и организовать строительство дома жителям горных районов 

Деятельность в 2021 году

4 февраля на своем YouTube-канале опубликовал видео из селения Ушкалой (ранее – Ч1инах) Итум-Калинского района, в котором призвал своих подписчиков помочь местному жителю Леме Гихаеву в строительстве дома и объявил о сборе средств. С Лемой автор канала познакомился случайно во время одной из поездок в горную Чечню 1

В видео, опубликованном 20 февраля, Мохмад сообщил, что усилиями 59 человек удалось собрать 32 тысячи рублей, которые пошли на покупку бетонных блоков для начала строительства дома. В этом же видео Лема познакомил блогера с другим жителем селения, 63-летним Арбо, который проживает со своей женой в еще более труднодоступном месте, и до сих возделывает землю на горном склоне с помощью плуга. «В этой районе, кроме него, этим ремеслом никто не занимается», - заметил Лема 2.

30 июля опубликовал новое видео с участка Арбо и по предложению одного из своих подписчиков объявил о сборе средств для организации водоснабжения участка. Пожилая пара вынуждена ходить за водой на далекие расстояния и не может обеспечить постоянный полив участка, что грозит потерей урожая в засушливый год 3.

8 октября Мохмад рассказал о ходе работ по возведению дома для Лемы, а в ноябре показал как удалось решить проблему с водой для участка Арбо, и поблагодарил комментаторов и донатеров за поддержку: «Этот дом в деревне в очень труднодоступном месте и вода для этих людей и их животных была жизненно важна. Благодаря вашей помощи все это стало возможным» 4.

Строительство дома Лемы продолжается, и в сентябре этого года дом обрел не только стены, но и завершенную крышу 5.

Биография

Родился в Грозном в 1993 году.

В 2010 году окончил школу №22 в г. Грозный 6.

Окончил Грозненский государственный нефтяной институт.

Увлекается борьбой.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2018 года ведет YouTube-канал «The Mohmad», где размещает видео о быте местных жителей в горной Чечне, природном и культурном наследии региона, попытках развития туризма в этом крае. За это время на канале опубликовано 52 ролика, которые посмотрели более 5 миллионов раз.

Организует походы и туры по уникальным маршрутам в труднодоступные места горной Чечни 7.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания

  1. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=Biuq3KJK2qI
  2. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=qleHtU-YWSc
  3. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=53VCpaooHN8
  4. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=CjeXt1QtP04
  5. Публикация - https://www.youtube.com/watch?v=gimP6MwKat0
  6. Информация в соцсети - https://ok.ru/profile/552591665210
  7. Инстаграм - https://www.instagram.com/mohmad.ride/

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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