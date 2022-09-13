13 сентября 2022, 01:25
Обвинение запросило для баталхаджинцев длительные сроки по делу об убийстве Калмановича
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Прокурор попросил приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного жителей Ингушетии, обвиненных в убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича в 2009 году.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года Московское управление Следкома сообщило о завершении расследования уголовного дела о заказном убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году.
Все трое обвиняемых в убийстве - уроженцы Ингушетии, и принадлежат к религиозному братству последователей Батала-хаджи Белхороева. Джабраил Костоев и Батыр Тумгоев - рядовые члены братства, а Али Белхороев - прямой потомок шейха. Раскрытое преступление вполне укладывается в рамки декриминализации влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана шейха Батал-хаджи Белхороева, отмечалось в опубликованной "Коммерсантом" статье Сергея Машкина "Шабтай Калманович привел к потомку шейха". Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".
На основе обвинительного вердикта присяжных прокурор попросил назначить Багаудину Костоеву пожизненное лишение свободы, Али Белхороеву - 25 лет колонии строгого режима, Батыру Тумгоеву - 24 года в колонии строгого режима, сообщило 12 августа со ссылкой на сотрудника Мосгорсуда РИА "Новости".
Следственный комитет России предполагает, что Батыр Тумгоев сообщил двум другим обвиняемым предполагаемый маршрут Калмановича. Когда 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь, считают следователи. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года, летом присяжные признали их виновными.
Шабтай Калманович, убитый в центре Москвы 2 ноября 2009 года, был владельцем женского баскетбольного клуба "Спартак" и детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном. Машина с убийцами остановилась на светофоре возле его Mercedes S600, бизнесмена расстреляли в упор через стекло лимузина. Заказчики и организаторы убийства не определены.
Комментариев обвиняемых или их представителей относительно требований прокурора о сроках наказания не поступало.
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Автор: "Кавказский узел"