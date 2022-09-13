13 сентября 2022, 01:25

Обвинение запросило для баталхаджинцев длительные сроки по делу об убийстве Калмановича

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор попросил приговорить к срокам от 24 лет до пожизненного жителей Ингушетии, обвиненных в убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича в 2009 году.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года Московское управление Следкома сообщило о завершении расследования уголовного дела о заказном убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году. 

Все трое обвиняемых в убийстве - уроженцы Ингушетии, и принадлежат к религиозному братству последователей Батала-хаджи Белхороева. Джабраил Костоев и Батыр Тумгоев - рядовые члены братства, а Али Белхороев - прямой потомок шейха. Раскрытое преступление вполне укладывается в рамки декриминализации влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана шейха Батал-хаджи Белхороева, отмечалось в опубликованной "Коммерсантом" статье Сергея Машкина "Шабтай Калманович привел к потомку шейха". Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

На основе обвинительного вердикта присяжных прокурор попросил назначить Багаудину Костоеву пожизненное лишение свободы, Али Белхороеву - 25 лет колонии строгого режима, Батыру Тумгоеву - 24 года в колонии строгого режима, сообщило 12 августа со ссылкой на сотрудника Мосгорсуда РИА "Новости".

Следственный комитет России предполагает, что Батыр Тумгоев сообщил двум другим обвиняемым предполагаемый маршрут Калмановича. Когда 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда "Лада-Приора" серебристого цвета без номеров, за рулем которой был Али Белхороев, поравнялась с Mercedes Калмановича в районе Смоленской набережной, Багаудин Костоев открыл по машине огонь, считают следователи. Подозреваемые были задержаны в июне 2019 года, летом присяжные признали их виновными.

Шабтай Калманович, убитый в центре Москвы 2 ноября 2009 года, был владельцем женского баскетбольного клуба "Спартак" и детской спортшколы олимпийского резерва в подмосковном Видном. Машина с убийцами остановилась на светофоре возле его Mercedes S600, бизнесмена расстреляли в упор через стекло лимузина. Заказчики и организаторы убийства не определены.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно требований прокурора о сроках наказания не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

 "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева","Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 сентября 2022, 02:23

  • Владелец заявил о наличии всех разрешений на работу карьера в Ардонском районе

    Выделение участка на окраине Ардона для разработки песчано-гравийного карьера было согласовано со всеми ведомствами, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Необходимые разрешения на работу карьеры были получены, сырье добывалось для собственной компании, которая занимается укладкой дорог, отметил владелец карьера.

13 сентября 2022, 00:38

  • Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах

    Азербайджанские войска начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении Гориса, Сотка и Джермука, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. Вооруженные силы Армении пытались заминировать пути между позициями азербайджанской армии, произошел бой, утверждает министерство обороны Азербайджана.

12 сентября 2022, 23:49

12 сентября 2022, 22:46

  • Литераторы оценили успех писателя из Дагестана на книжной ярмарке в Москве

    Дагестанский автор Ислам Ханипаев пишет качественные и современные книги, они выходят большими тиражами, указали писатель Саид Ниналалов и поэтесса Миясат Муслимова, комментируя его успех на Московской международной книжной ярмарке. Начинающим авторам в Дагестане сложно добиться популярности без поддержки, отметили они.

12 сентября 2022, 21:48

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи