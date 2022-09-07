Отменен оправдательный приговор жителю Дагестана по делу о причастности к боевикам

07 сентября 2022, 08:19

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Суд в Дагестане отменил оправдательный приговор местному жителю Гаджимагомеду Расулову, вынесенный апелляционной инстанцией, и вернул дело в районный суд, ранее приговоривший подсудимого к 8,5 года колонии за участие в вооруженном подполье. Расулов рассказал, что дал следствию признательные показания под пытками.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года суд приговорил к 8,5 года колонии жителя Ботлихского района, признав его участником незаконного вооруженного формирования, в котором, по версии следствия, мужчина состоял в 2013-2017 годах.

Верховный суд Дагестана отменил приговор местному жителю Гаджимагомеду Расулову, которого апелляционная инстанция оправдала по делу в участии в незаконном вооруженном формировании. Дело направлено на новое рассмотрение в Ботлихский райсуд.

На заседании прокурор настаивал на том, что Расулов изначально дал признательные показания, и в них не было указано, что они даны под пытками. Адвокат Расулова Ильяс Саидов возразил, что "было бы странным", если бы его подзащитному дали возможность написать, что показания даны под давлением, сообщило 6 сентября "Кавказ.Реалии"*.

В октябре 2019 года Ботлихский райсуд признал Расулова виновным и приговорил к 8,5 года колонии, но в июне 2022 года суд его оправдал, и Гаджимагомед Расулов вышел на свободу после четырех лет и двух месяцев заключения.

Он рассказал изданию, что жил в Астрахани, где его задержали и отвезли в Махачкалу, а там доставили в кабинет. "Пакеты надели на голову и куда-то повезли, где-то остановились, куда-то заехали и подняли меня на третий или четвертый этаж, завели в кабинет и посадили на стул", – приводятся в публикации слова Расулова.

По его словам, в кабинете находились сотрудники силовой структуры и другие люди. Его стали пытать током и угрожали посадить мать и сестер, если он не подпишет признание. "Они пакет поднимали и показывали, где надо расписаться", – рассказал Расулов, пояснив, что таким образом признался в участии в вооруженном подполье.

В СИЗО Расулов отказался от признательных показаний, после этого у него были найдены наркотики. "Из моих штанов они вытащили какой-то пакетик. Я сказал, что не знаю, что это такое", – рассказал Гаджимагомед Расулов.

После этого, по его словам, ему угрожали, что оформят дело так, будто наркотики ему передала сестра, и пригрозили ее уголовным преследованием. "Я им говорил, что это не мое. Я в жизни наркотики не видел, я даже не курю, тогда еще и месяц поста был", - привело его слова издание.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана, дело Расулова поступило в суд 21 июля, последнее заседание по нему состоялось 6 сентября. Информация о решении суда и судебный акт, по состоянию на 08.17 мск 7 сентября, в карточке дела не опубликованы.

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