Заключенные в Рустави назвали условие прекращения голодовки

27 августа 2022, 01:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Голодовка не прекратится до тех пор, пока не сменится руководство руставской тюрьмы, заявили заключенные пенитенциарного учреждения, которые продолжают акцию из-за отказов в медпомощи и свиданиях с близкими. Родные сообщили об ухудшении состояния здоровья некоторых голодающих.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что заключенные в руставской тюрьме проводят голодовку из-за отказов в медпомощи и свиданиях с близкими. Их родственники на акции протеста потребовали улучшить условия содержания арестованных.

Более 30 заключенных руставского пенитенциарного учреждения через адвокатов распространили заявление, в котором сообщили, что не прекратят голодовку до тех пор, пока не сменится руководство учреждения, пишет 26 августа "Эхо Кавказа"*.

Авторы заявления указали, что в тюрьме находятся заключенные, нуждающиеся в операции, но их не переводят в соответствующие клиники. Кроме того, есть заключенные с психическими расстройствами, которых не лечат и не переводят в психиатрическую клинику.

Они также пожаловались на обращение со стороны сотрудников и на условия пребывания в тюрьме. "Сотрудники разговаривают с нами вызывающе и оскорбляют [...] Двери туалета разрезаны пополам, и установленная здесь видеокамера запечатлевает процесс отправления естественных потребностей. В прогулочных комнатах установлены тренажеры, но они сломаны, а новые не привозят. Сообщения, неугодные учреждению, не рассылаются, и нам систематически не дают осуществлять звонки по три месяца", - говорится в заявлении.

Родственники некоторых заключенных 25 августа провели акцию. На ней они сообщили об ухудшении состояния здоровья некоторых голодающих.

"Мой муж голодает уже 14 дней. За это время его состояние очень ухудшилось. Его необходимо перевести в больницу, однако его не переводят и придумывают тысячи причин", - сказала супруга заключенного Русудан Чумашвили.

Участники акции требовали встречи с директором тюрьмы, однако он отказался.

Адвокат Фридон Сихуашвили утверждает, что к голодовке присоединилось свыше 70 заключенных.

По данным телеканала "Пирвели", в руставской тюрьме №6 14 августа голодало около 10 заключенных, однако Пенитенциарная служба подтвердила голодовку лишь трех осужденных. По данным ведомства, двое из них объявили голодовку только 14 августа.

Пенитенциарная служба заявила, что информация о голодовке более 70 заключенных руставской тюрьмы не соответствует действительности, при этом не назвав число протестующих, сообщили со ссылкой на заявление ведомства "Новости-Грузия".

Все голодающие "находятся под особым наблюдением медицинского персонала" и ежедневно проходят осмотр, утверждается в сообщении.

Медицинские услуги осужденным оказывают круглосуточно, а при необходимости их консультирую узкопрофильные специалисты из гражданских клиник, заверила служба. В заявлении говорится, что за последний месяц вне колонии медицинские услуги были оказаны 21 осужденному.

В больницы заключенных переводят в порядке очереди, после регистрации в электронной базе данных направлений, а в экстренных случаях их госпитализируют незамедлительно, утверждает ведомство.

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