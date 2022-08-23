Пять сторонников "Союза славянских сил Руси"* задержаны в Ростовской области

23 августа 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В отношении пятерых жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Шахт, которые являются сторонниками "Союза славянских сил Руси"*, возбуждены уголовные дела за экстремизм.

Как писал "Кавказский узел", основательница «Общины вольных русов»* в Ростовской области Мария Каменская, заподозренная в причастности к экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (СССР), заявила о невиновности. Формулировки следствия о финансировании экстремизма в деле Каменской размыты, обратил внимание адвокат Муса Плиев.

"Община вольных русов"* является идеологическим союзником организации "Союз славянских сил Руси - СССР", которую признали экстремистской и запретили в России, отмечает центр "Сова".** Под руководством Каменской "Союз славянских сил Руси - СССР"* сменил название на "Общину вольных русов"*, заявил источник 23 июня ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.

В Ростовской области силовики задержали пятерых сторонников "Союза славянских сил Руси"*, сообщает 22 августа 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время обысков в домах задержанных были найдены бланки и гербовые печати "СССР"*, книги регистрации членов, листовки, удостоверения "должностных лиц СССР*" и другие документы. Члены "СССР"* проживали в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге и Азове, где, по данным силовиков, они вербовали людей, сообщает "Южная служба новостей".

В отношении задержанных возбуждены пять уголовных дел за организацию деятельности экстремистской организации, пишет "Блокнот-Ростов".

Напомним, что 25 декабря 2021 года в Краснодаре суд приговорил к шести годам колонии 70-летнюю сторонницу "Граждан СССР"* Зою Малову по делу о покушении на раввина. Зою Малову и Александра Дударенко обвинили в организации приготовления к убийству председателя религиозной общины по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти. 60-летний Александр Дударенко был признан невменяемым, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

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* Общественное объединение «Совет граждан СССР Прикубанского округа г. Краснодара» и Межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») признаны российскими судами экстремистскими. "Общину вольных русов" считают идеологическим союзником организации "Союз славянских сил Руси - СССР"

** включен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.