50 человек признаны потерпевшими по делу о взрыве в Ереване

22 августа 2022, 19:42

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По уголовному делу о взрыве в ереванском торговом центре "Сурмалу" признаны потерпевшими 50 человек. Опознан последний из 16 погибших при взрыве.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погибли 16 человек. Торговцы с рынка «Петак», расположенного около ТЦ "Сурмалу", сегодня вышли на акцию протеста на территории, прилегающей к торговому центру. Они требуют возобновить работу рынка, поскольку несут убытки из-за простоя рынка.

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" 72 человека получили травмы, 16 из них погибли, еще 32 понесли материальный ущерб, при этом потерпевшими на сегодня признаны 50 человек, а обвиняемых по делу пока нет, сообщило со ссылкой на Следственный комитет Армении News.am.

В рамках уголовного дела, по данным следствия, допрошены более 90 человек. Это получившие телесные повреждения на месте происшествия, владельцы торговых павильонов. Владельца торгового центра пока следователи не допросили.

Все 16 погибших после взрыва опознаны, сообщило сегодня МЧС Армении. Последний погибший опознан как Гагик Карлени Карапетян.

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