139 человек эвакуированы в пункты временного размещения в связи с пожаром в Ростовской области

16 августа 2022, 12:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пункты временного размещения в связи с пожаром в Усть-Донецком районе эвакуированы жители станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни. 53 человека обратились за помощью к врачам, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар, дошедший до станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области, охватил 60 зданий, в том числе семь жилых домов. Площадь пожара составила 136 га.

В Усть-Донецком районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил сегодня глава региона Василий Голубев. По его словам, сухая растительность загорелась "из-за перехлеста проводов линий электропередач", а после огонь перешел на лес и далее на дома.

"Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов. Пожаром уничтожено 7 жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе 4 детей", - сказано в сообщении в Telegram-канале Василия Голубева.

По его данным, за медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления.

Пожар тушат 498 человек, задействовано 115 единиц техники, в том числе два самолета - Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8. Муниципальная комиссия займется оценкой материального ущерба, говорится в сообщении губернатора.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.