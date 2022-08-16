Ликвидация пожара в Ростовской области. Фото https://regionews.ru/novosti-rostova-na-donu/evakuacziya-zhitelej-nachalas-v-rostovskoj-oblasti-iz-za-masshtabnyh-lestnyh-pozharov-privet-rostov-ru/

16 августа 2022, 12:54

139 человек эвакуированы в пункты временного размещения в связи с пожаром в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В пункты временного размещения в связи с пожаром в Усть-Донецком районе эвакуированы жители станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни. 53 человека обратились за помощью к врачам, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар, дошедший до станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области, охватил 60 зданий, в том числе семь жилых домов. Площадь пожара составила 136 га.

В Усть-Донецком районе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил сегодня глава региона Василий Голубев. По его словам, сухая растительность загорелась "из-за перехлеста проводов линий электропередач", а после огонь перешел на лес и далее на дома.

"Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано 8 автобусов. Пожаром уничтожено 7 жилых домов, в которых проживало 17 человек, в том числе 4 детей", - сказано в сообщении в Telegram-канале Василия Голубева.

По его данным, за медицинской помощью обратились 53 человека, пострадавшие от задымления.

Пожар тушат 498 человек, задействовано 115 единиц техники, в том числе два самолета - Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8. Муниципальная комиссия займется оценкой материального ущерба, говорится в сообщении губернатора.

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Примечание:

"24 человека эвакуированы из пятиэтажки в Туапсе после взрыва газа", "Посетители супермаркета эвакуированы в Краснодаре из-за пожара", "Три человека погибли при пожаре на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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