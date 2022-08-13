Ростовчанин оштрафован за дискредитацию армии

13 августа 2022, 23:40

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Суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Денису Скляренко, которые в кругу своих коллег критиковал российскую военную операцию на Украине.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП России), жители, в том числе Ростовской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 9 августа стало известно, что Алексей Курсаков был оштрафован на 30 тысяч рублей после того, как провел одиночный пацифистский пикет в центре Ростова-на-Дону.

Дело Дениса Скляренко рассматривалось в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. Он был обвинен в дискредитации армии, так как вечером 9 мая в кают-компании теплохода в присутствии членов экипажа "публично негативно высказывался в отношении специальной военной операции", сообщили «Кавказ.Реалии»* 13 августа.

Протокол на Скляренко составили сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте. В суде мужчина признал вину и раскаялся, просил назначить минимальное наказание, следует из постановления суда, опубликованного на сайте райсуда. Оно было принято еще 12 мая, а вступило в силу 24 мая, указано в карточке дела.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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