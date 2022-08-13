Здание Железнодорожного суда Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба суда http://zheleznodorozhny.ros.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=1

13 августа 2022, 23:40

Ростовчанин оштрафован за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Денису Скляренко, которые в кругу своих коллег критиковал российскую военную операцию на Украине.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП России), жители, в том числе Ростовской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 9 августа стало известно, что Алексей Курсаков был оштрафован на 30 тысяч рублей после того, как провел одиночный пацифистский пикет в центре Ростова-на-Дону.

Дело Дениса Скляренко рассматривалось в Железнодорожном суде Ростова-на-Дону. Он был обвинен в дискредитации армии, так как вечером 9 мая в кают-компании теплохода в присутствии членов экипажа "публично негативно высказывался в отношении специальной военной операции", сообщили «Кавказ.Реалии»* 13 августа.

Протокол на Скляренко составили сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте. В суде мужчина признал вину и раскаялся, просил назначить минимальное наказание, следует из постановления суда, опубликованного на сайте райсуда. Оно было принято еще 12 мая, а вступило в силу 24 мая, указано в карточке дела.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов". 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два жителя Ростовской области получили штрафы за дискредитацию армии", "Жительница Таганрога оштрафована за дискредитацию армии", "Житель Ростова-на-Дону оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 августа 2022, 00:38

13 августа 2022, 22:55

13 августа 2022, 21:50

  • Степанакерт отверг обвинения в нарушении перемирия

    Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения армии Армении нарушили режим прекращения огня, является дезинформацией и не соответствует действительности, заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства Нагорного Карабаха.

13 августа 2022, 21:00

  • Альпинист погиб в Приэльбрусье

    В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на высоте 3800 метров зарегистрированная группа альпинистов запросила помощь. Прибывшие спасатели МЧС обнаружили одного погибшего.

13 августа 2022, 20:10

  • На волгоградца завели 22 дела по статье о дискредитации армии

    В Ворошиловский районный суд Волгограда поступили 22 административных дела по статье о дискредитации российских вооруженных сил в отношении Виталия Готры. Ранее суд рассмотрел 20 протоколов о публичной демонстрации на листовках нацистской символики и назначил Готре 10 суток ареста.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи