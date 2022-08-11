Суд прекратил преследование Беньяша по делу о дискредитации

11 августа 2022, 19:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Краснодара прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении адвоката Михаила Беньяша в связи с истечением срока давности. Суд не рассмотрел суть дела, постановление будет обжаловано, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на краснодарского адвоката Михаила Беньяша, который принял участие в съемках пацифистского видеоролика. Ленинский районный суд Краснодара 27 апреля в связи с отсутствием состава правонарушения прекратил административное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша по статье о дискредитации российских военных. Решение суда связано с допущенными при составлении протокола и проведении экспертизы нарушениями, пояснил Беньяш. На 18 июля было намечено повторное рассмотрение в Ленинском райсуде дела против Беньяша о дискредитации российской армии, однако судья взял самоотвод, поскольку в его производстве находится еще одно дело в отношении юриста.

Ленинский районный суд прекратил сегодня административное преследование в отношении адвоката Михаила Беньяша в связи с истечением срока давности, сообщил сегодня в своем Telegram-канале сам Беньяш. По его словам, в ходе судебного заседания был просмотрен пацифистский видеоролик, однако "оценка событию" не была дана. "Разумеется, постановление будет обжаловано", - сообщил адвокат.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. по ряду правонарушений срок давности установлен в год или два, это, в частности, нарушение законодательства о персональных данных, об авторском праве, о банкротстве. Срок давности шесть лет установлен за нарушение законов о противодействии коррупции и терроризму, следует из статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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