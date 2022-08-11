11 августа 2022, 19:44

Суд прекратил преследование Беньяша по делу о дискредитации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Краснодара прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении адвоката Михаила Беньяша в связи с истечением срока давности. Суд не рассмотрел суть дела, постановление будет обжаловано, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на краснодарского адвоката Михаила Беньяша, который принял участие в съемках пацифистского видеоролика. Ленинский районный суд Краснодара 27 апреля в связи с отсутствием состава правонарушения прекратил административное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша по статье о дискредитации российских военных. Решение суда связано с допущенными при составлении протокола и проведении экспертизы нарушениями, пояснил Беньяш.  На 18 июля было намечено повторное рассмотрение в Ленинском райсуде дела против Беньяша о дискредитации российской армии, однако судья взял самоотвод, поскольку в его производстве находится еще одно дело в отношении юриста.

Ленинский районный суд прекратил сегодня административное преследование в отношении адвоката Михаила Беньяша в связи с истечением срока давности, сообщил сегодня в своем Telegram-канале сам Беньяш. По его словам, в ходе судебного заседания  был просмотрен пацифистский видеоролик, однако "оценка событию" не была дана. "Разумеется, постановление будет обжаловано", - сообщил адвокат.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. по ряду правонарушений срок давности установлен в год или два, это, в частности, нарушение законодательства о персональных данных, об авторском праве, о банкротстве. Срок давности шесть лет установлен за нарушение законов о противодействии коррупции и терроризму, следует из статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии", "Туристка направлена на принудительное лечение после резонансного видео из Геленджика", "Блогер из Геленджика оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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