Пожизненно осужденный выходец из Чечни подал иск к ФСИН

11 августа 2022, 06:26

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Выходец из Чечни Мансур Ражаев потребовал признать незаконными отказы сотрудников колонии отправить его представителю в ЕСПЧ и адвокату заказной почты в закрытом виде.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2011 года в отношении Мансура Ражаева было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, члены которого утром 5 сентября 1999 года вторглись в Новолакский район Дагестана, захватили военнослужащих внутренних войск МВД России и публично их казнили.

Отбывающий пожизненное лишение свободы в исправительной колонии в Хабаровском крае чеченец Мансур Ражаев подал иски к исправительному учреждению и ФСИН. Осужденный требует признать незаконными отказы сотрудников колонии в отправке его представителю в Европейский суд по правам человека и адвокату заказной почты в закрытом виде. Также в иске Ражаев ссылается на затруднительное материальное положение и просит об освобождении от уплаты государственной пошлины в 300 рублей, так как у него отсутствуют социальные пособия и пенсии, на иждивении находятся четверо детей, а на лицевом счете нет средств, сообщили 10 августа "Кавказ.Реалии"*.

Заводской суд Грозного сначала отказался рассматривать иск, посчитав его неподсудным в Чечне, но в Верховном суде республики Ражаев доказал, что имеет право судиться по месту прописки.

Это не единственный иск выходца из Чечни. Так, за последние месяцы он судился с прокуратурой Ахматовского района Грозного и Генпрокуратурой России за взыскание морального вреда в связи с длительным рассмотрением его жалобы (Верховный суд Чечни в этом отказал). Также он требовал взыскать с Минфина России компенсацию в 200 тысяч рублей за нарушение его права на рассмотрение административного иска к колонии в разумный срок - Верховный суд Чечни в апреле признал это, снизив сумму компенсации до 30 тысяч.

На рассмотрении Верховного суда Чечни также находится апелляционная жалоба на решение Заводского суда о выплате Ражаеву компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей в связи с незаконным применением в отношении него спецсредств в СИЗО в Чечне.

"Сотрудники данного следственного изолятора незаконно и противоправно применяли к нему ежедневно по нескольку раз в течение суток - во время утренних проверок, при выводах на ежедневные прогулки, в медсанчасть, на видеоконференцсвязь, в баню, в ходе обыска в камере - спецсредства - наручники и служебную собаку без намордника. В результате ежедневного применения к нему наручников на запястьях его рук возникали кровоточащие язвы, порезы и потертости", - говорилось в иске. Решение было вынесено еще в феврале 2020 года и с тех пор неоднократно обжаловалось.

Дело поступило в суд 8 августа, предварительное судебное заседание по иску Мансура Ражаева назначено на 29 августа, указано в карточке движения дела на сайте Заводского суда города. Грозного.

Комментариев от представителей исправительной колонии и федеральной службы исполнения наказаний в связи с иском Ражаева пока не поступало.

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