Масочный режим отменен в Волгоградской области

03 июня 2022, 21:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и другие ограничения, введенные в связи с коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 132 случая заражения COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Волгоградской области 26 марта отменены ограничения на число участников массовых мероприятий и на работу объектов общепита, а требование о профилактике коронавируса в общественных заведениях изменено на рекомендацию, сообщили власти региона.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение об отмене масочного режима и ограничений, связанных с COVID-19. Это решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области в своем Telegram-канале

Постановление вступает в силу с 4 июня, следует из текста документа, опубликованного на официальном портале Волгоградской области.

За последние сутки в Волгоградской области выявлено 132 случая заражения коронавирусом, 65 человек госпитализированы, один пациент скончался. С начала пандемии COVID-19 был зафиксирован у 221 889 человек, из них 6 881 скончались, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.