Ограничения на проведение массовых мероприятий отменены в Волгоградской области

26 марта 2022, 10:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Волгоградской области отменены ограничения на число участников массовых мероприятий и на работу объектов общепита, а требование о профилактике коронавируса в общественных заведениях изменено на рекомендацию, сообщили власти региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января оперштаб констатировал ухудшение ситуации с COVID-19 в Волгоградской области. Ранее жители региона активно протестовали против системы QR-кодов. 2 марта администрация Волгограда отменила массовые мероприятия в честь Масленицы в связи с ситуацией по коронавирусу.

За сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались шесть пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6694. За сутки выявлены 407 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 207 358, следует из информации, опубликованной 25 марта на сайте "Стопкоронавирус.рф".

На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Волгоградской области отменено соблюдение социальной дистанции, ограничения на поездки, в том числе туристические, разрешается посещение религиозных объектов.

Кроме того снимается требование к работодателям требовать от сотрудников справки об отрицательном ПЦР-тесте и переводить часть сотрудников на дистанционный формат работы, а также разрешено проводить корпоративные мероприятия.

Также власти Волгоградской области отменили ограничения на число присутствующих на любых мероприятиях и проведение термометрии в местах массового скопления людей, сообщил сегодня на своем сайте региональный комитет здравоохранения.

"Возобновляется организация и проведение личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий, независимо от количества участников", – сказано в сообщении.

Объектам розничной торговли разрешено обслуживать клиентов без масок, отменен запрет на работу общепита с 01.00 до 06.00. При этом требование проводить профилактику по коронавирусу в общественных заведениях изменено на рекомендацию, добавило ведомство.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.