Коронавирусные ограничения отменены в Ростовской области

01 июня 2022, 15:42

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Губернатор Ростовской области подписал сегодня документ об отмене ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", с 30 мая в Ростовской области разрешена работа заведений общепита в ночное время также были смягчены ограничения на работу ночных клубов и кальянных, сообщил губернатор.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 1 июня, документ о признании утратившим силу постановления №272, регулировавшего в Ростовской области режим санитарных ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства", - заявил глава региона

Постановление №272 было принято региональным правительством 30 марта 2020 года и в течение двух последующих лет определяло антиковидные меры и ограничения в Ростовской области. В документ вносились постоянные изменения в зависимости от развития эпидситуации в донском регионе, пояснила пресс-служба губернатора. "С начала 2022 года антиковидные ограничения в Ростовской области только сокращались. А с 1 июня решением губернатора запреты сняты, - говорится в публикации на сайте правительства Ростовской области.

За сутки в Ростовской области выявлены 106 случаев заражения COVID-19, госпитализирован 41 пациент. C начала пандемии в Ростовской области коронавирус зафиксирован у 376 653 человек, 10 931 из них умерли, в том числе один человек - за последние сутки, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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