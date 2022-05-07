Автомобиль СК России. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

07 мая 2022, 07:47

Сотрудники Минобрнауки Ингушетии заподозрены в афере с ЕГЭ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время проведения ЕГЭ сотрудники Минобрнауки Ингушетии и регионального центра обработки информации завышали отработанные педагогами часы и похитили из бюджета около 7,5 млн рублей, считают следователи.

По версии следствия, с сентября 2018 года по декабрь 2018 года сотрудники Минобразования Ингушетии, а также сотрудники регионального центра обработки информации (РЦОИ) совершили хищение около 7,5 млн рублей. Подозреваемые завышали отработанные часы педагогами во время подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ингушетии.

"[Подозреваемые] составили соответствующие документы о том, что общая стоимость выполненных работ составляет около 18,5 млн рублей, когда фактически стоимость выполненных работ составляла около 11 млн рублей. Затем в указанный период времени, ими представлены данные документы в министерство финансов Республики Ингушетия, на основании которых в одном из отделений Банка России получены денежные средства в наличной форме в сумме около 18,5 млн рублей, из которых около 7,5 млн рублей экс-директор ГКУ "РЦОИ", а также должностные лица Минобразования и ГКУ "РЦОИ" похитили", – сообщило 6 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Следователи возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и части 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", сказано в сообщении.

Часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября 2021 года суд признал виновным главу администрации Насыр-Кортского округа Назрани Бекхана Кодзоева в хищении земельных участков на 1,2 млн рублей и приговорил его к трем годам заключения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сотрудница налоговой из Ингушетии заподозрена в хищении пяти миллионов", "Житель Ингушетии получил реальный срок по делу о хищении пенсии", "Следком сообщил о хищениях по госконтрактам в Ингушетии на 263 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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