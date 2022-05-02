Житель Астрахани арестован после пацифистского пикета

02 мая 2022, 22:20

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Суд в Астрахани назначил семь суток ареста местному жителю, задержанному на пикете против спецоперации на Украине, признав его виновным в мелком хулиганстве.

Мужчина был задержан 1 мая, а решение об аресте суд вынес ему сегодня, сообщила жена пикетчика.

По ее словам, супругу вменили статью о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). При этом, как считает женщина, действий, наказуемых этой статьей, мужчина не совершал.

Также при задержании протестующему вменяли статью о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), но комментариев по ней судья не дала, пишет "ОВД-Инфо"*.

Ранее "Кавказский узел" писал о других жителях юга России, которые проводят пацифистские акции. 1 мая стало известно, что суд назначил штраф 35 тысяч рублей блогеру из Кропоткина, признав его пикет дискредитирующим действия Вооруженных сил России. В тот же день суд в Ростове-на-Дону арестовал на 15 суток местную активистку Светлану Карпенко после одиночного пикета с пацифистским плакатом, при этом наказание ей назначили за неповиновение полиции.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.