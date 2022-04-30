30 апреля 2022, 17:51

Жительница Ростова-на-Дону задержана на пацифистской акции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону местную жительницу Светлану Карпенко, которая вышла на пикет с пацифистским плакатом.

Светлана Карпенко вышла сегодня на пикет в Ростове-на-Дону с пацифистским плакатом. Сотрудники полиции задержали ее. На нее составлены протоколы по административным статьям. Карпенко вменяют  неповиновение полицейским (статья 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях) и о дискредитации российских военных (статья  20.3.3  Кодекса России об административных правонарушениях), сообщило сегодня "ОВД-Инфо"* со ссылкой на мужа задержанного. В отдел полиции № 3 Ростова-на-Дону к Карпенко выехал защитник от "ОВД-Инфо"* Павел Солодников, отмечается в публикации.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 11 марта горсуд Таганрога оштрафовал трех местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей после акции против проведения спецоперации на Украине. 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей местной жительнице Надежде Воробьевой, 12 апреля - о штрафе в  30 тысяч рублей жителю Таганрога, 13 апреля - о таком же штрафе жительнице Кагальницкого района. 21 апреля на 40 тысяч рублей был оштрафован житель Волгодонска, а 24 апреля суд назначил штраф в 30 тысяч рублей еще одному жителю Волгодонска Василию Горбунову за публикации в соцсети "ВКонтакте".

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Примечание:

"Штраф калмыцкому активисту за дискредитацию российской армии оставлен в силе", "Жительница Пятигорска оштрафована за дискредитацию российских военных", "Врач в Краснодаре обвинен в дискредитации российских военных после пикета".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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