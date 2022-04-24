Суд признал виновным жителя Волгодонска в дискредитации российских военных

24 апреля 2022, 04:50

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд Василия Горбунова, обвиненного в дискредитации российской армии из-за нескольких публикаций в соцсети "ВКонтакте".

Жителя Волгодонска Василия Горбунова местный суд оштрафовал по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

На Горбунова был составлен протокол из-за нескольких публикаций в социальной сети "ВКонтакте", пишет 23 апреля "ОВД-Инфо"*.

Волгодонский районный суд признал Горбунова виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 11 марта горсуд Таганрога оштрафовал трех местных жителей на суммы от 20 до 25 тысяч рублей после акции против проведения спецоперации на Украине. 6 апреля стало известно о штрафе в 30 тысяч рублей местной жительнице Надежде Воробьевой, 12 апреля - о штрафе в 30 тысяч рублей жителю Таганрога, 13 апреля - о таком же штрафе жительнице Кагальницкого района. 21 апреля на 40 тысяч рублей был оштрафован по аналогичной статье житель Волгодонска.

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Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.