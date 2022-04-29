Омбудсмен Армении сообщила о задержании полицией семерых несовершеннолетних

29 апреля 2022, 07:01

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В ходе акций протеста силовики подвергли приводу шестерых несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и одного 13-летнего подростка, заявила омбудсмен Армении. Подростки утверждают, что полиция при задержании применяла к ним грубую физическую силу.

Как писал "Кавказский узел", в ходе уличных протестов в Армении участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 27 апреля оппозицией были проведены в Ереване три шествия. По данным полиции, в этот день были задержаны 52 человека, три человека были арестованы по обвинению в хулиганстве. 28 апреля оппозиционеры провели шествия в Ереван из Армавирской и Арагацотнской областей, требуя отставки Пашиняна и его правительства. В ходе шествий в Ереване были задержаны 39 активистов.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу о статусе Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление возмутило граждан Армении. В результате начались акции протеста. 22 апреля Пашинян сказал, что исключает подписание любых документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

О задержании несовершеннолетних участников акции протеста сообщила омбудсмен Армении Кристине Григорян на своей странице в социальной сети.

Она отметила, что группа оперативного реагирования офиса омбудсмена провела беседу с 35 активистами, задержанными 28 апреля в ходе акций протеста.

«Среди них было семь несовершеннолетних, один из которых - 13-летний, остальным по 16-17 лет. По показаниям свидетелей, 13-летнего подростка задерживали, по одним данным, четверо, по другим – до 6 полицейских. При этом полиция проигнорировала информацию о возрасте подростка при его задержании», - пишет омбудсмен. После вмешательства ее офиса 13-летний подросток был немедленно освобожден.

По словам Кристине Григорян, подростки ей сообщили, что они не были ознакомлены с основаниями задержания. Несовершеннолетним отказались также сообщить, в какие полицейские участки их везут. «Подростки заявили, что полиция не ознакомила задержанных с их правами. По словам несовершеннолетних, полиция применяла грубую физическую силу при их задержании», - заявила Григорян.

Оперативной группой были зафиксированы также такие нарушения, как отсутствие отметок в журнале о времени задержания и освобождения, и препятствование телефонному звонку, написала омбудсмен.

После задержаний 27 апреля правозащитники заявили о несоразмерном применении силы полицейскими.

По мнению руководителя Хельсинкской Ассоциации Армении Нины Карапетянц, примененная в отношении активистов сила со стороны полиции была чрезмерна. «Это было ожидаемо, потому что в стране не изменилась система. Так и было задумано: власти поняли, что такая полиция, которая применяет несоразмерную силу, в определенных ситуациях будет им нужна и будет делать то, что им прикажут», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

«Полиция действует непрофессионально как в отношении активистов, так и в тех случаях, когда сами активисты применяют силу. В одном случае бездействие, в другом – несоразмерная сила. Несмотря на многолетний опыт, полиция так и не научилась обеспечивать все условия для проведения мирных протестов», - сказал руководитель Ванадзорской офиса Хельсинкской ассоциации, правозащитник Артур Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

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