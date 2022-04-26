Капельница. Фото Darko Stojanovic с сайта Pixabay

26 апреля 2022, 11:47

15 человек отравились на сборах в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спортсмены-дзюдоисты обратились в Гёйгёльскую центральную районную больницу с симптомами отравления, сообщили сегодня в районной прокуратуре.

В Гёйгёльскую районную прокуратуру поступило сообщение о том, что в больницу обратились 15 человек с диагнозом пищевое отравление неуточненной этиологии. Пятнадцать молодых спортсменов, проходящих учебно-тренировочные сборы в Гёйгёльском олимпийском комплексе с целью подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо, обратились в центральную районную больницу с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. После оказания спортсменам первичной медицинской помощи их выписали из лечебного учреждения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре. 

"Для установления причин отравления были взяты соответствующие образцы и направлены на лабораторное исследование", - отметили в ведомстве. Проводится расследование обстоятельств отравления, сообщили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что 4 апреля 16 жителей Мингячевира, проживающих по соседству на одной из улиц, обратились в больницу с отравлением. Предварительной причиной названо отравление газом.

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Примечание:

"Пять человек умерли от отравления газом в Баку", "Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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